Tiber II: il Titanic di Roma spiaggiato dal 2008 sulle sponde del Tevere

Si schiantò contro ponte Sant'Angelo nel dicembre 2008, nel corso di una piena del Tevere. Sono passati dieci anni, e il Tiber II, barcone in servizio , resta spiaggiato sulla banchina del fiume, nascosta dalla vegetazione. La denuncia arriva da Antonello Palmieri, presidente dell'associazione Roma Nuova.

"Tra fango, buche, water e bidet, scatole di polistirolo, vecchi arredi di plastica, decine di biciclette a noleggio vandalizzate, dobbiamo prendere atto che oggi questa è Roma. Ma abbiamo soprattutto scoperto dov’è finita la motonave Tiber II". Già, è arenata sulla banchina di lungotevere della Vittoria, altezza via Fagarè-via Costabella. "Pare sia anche abitata - ha aggiunto Palmieri - anche se un cartello vieta l’ingresso nell’area del naufragio. È una scena spettrale, peraltro al centro di Roma, che non abbiamo mai visto in nessun’altra capitale Ue. Una scena di cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate a rendere conto".

Poi l'attacco politico alla regione Lazio, direttamente competente per la manutenzione e pulizia delle aree golenali del Tevere, e al Comune di Roma. "Per la cronaca, vale la pena evidenziare che le aree golenali del Tevere sono di competenza della Regione Lazio - dichiara Palmieri - come dimenticare, del resto, l’attuale presidente che pubblicizzava ovunque, anche sui social (foto in allegato), i lavori di pulizia delle banchine, solo per caso effettuati in piena campagna elettorale? Dando poi un’occhiata al sito del Campidoglio, scopriamo che lo stesso Comune pubblicizza numerose iniziative a favore del "biondo". Scopriamo che ci sono un Manifesto d’intenti, un Tavolo inter-istituzionale di confronto, un Gruppo di monitoraggio dell’ufficio speciale Tevere, delle Ciclo-pattuglie e pure una App specifica. Tanti bei progetti che cozzano, però, contro la realtà dei fatti. Perché lì, sul lungotevere della Vittoria, visibile anche dall’alto, c’è il Titanic delle istituzioni, il simbolo di Roma che affonda".