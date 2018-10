Tg Roma e Lazio, le notizie dell'8 ottobre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

SALVINI ATTACCA RAGGI: VEDO ANCHE IO I RIFIUTI E LE BUCHE

Nuovo attacco del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Tutti si aspettano qualcosa in piu'. Le vedo anche io la monnezza e le buche" ha detto Salvini durante un'intervista radiofonica, rispondendo a una domanda sull'operato del Campidoglio. "Non dovete chiedere a me un giudizio ma ai romani, molti dei quali si lamentano- ha sottolineato il vice premier- Io giro l'Italia tutti i giorni. Si puo' fare di piu'? Sicuramente si'". Salvini ha poi assicurato di "essere a disposizione, come con tutti i comuni d'Italia, per quanto riguarda la sicurezza. Ma non posso essere io ad asfaltare le strade e a mettere a posto le scuole".

TEVERE, AL VIA RIMOZIONE RELITTI A PONTE PRINCIPE AMEDEO

Sono iniziate questa mattina, all'altezza del lungotevere del Sangallo a Roma, le operazioni di recupero, volute dalla Regione Lazio, di un relitto galleggiante semisommerso nel Tevere, nei pressi di ponte Principe Amedeo Savoia Duca D'Aosta. Una volta messi a terra, i relitti rimossi saranno caricati e portati alle discariche di competenza per tipologia di materiale. Con l'operazione di oggi, a cui ha presenziato l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri, riprende cosi' l'attivita' di recupero dei relitti navali abbandonati lungo il Tevere, iniziata lo scorso 4 settembre, nella zona di Fiumicino. Roma,

RIPRESI LAVORI PER CORDOLI SU PREFERENZIALE VIALE LIBIA

Sono ripresi questa mattina i lavori per l'installazione dei cordoli a protezione della corsia preferenziale di viale Libia, nel II Municipio. Come annunciato dal presidente della commissione capitolina Mobilita', Enrico Stefano, al termine della stessa operazione in viale Eritrea, gli operai sono intervenuti nel primo tratto di strada, quello che parte da Sant'Emerenziana. Ma non si placano le polemiche tra favorevoli e contrari. Sul piede di guerra continuano ad esserci i commercianti, secondo i quali non si sono tenute in considerazione alcune criticita' come l'occupazione delle zone di carico e scarico o la possibilita' di avere aree per la sosta breve.

RAZZI E SATELLITI, LO SPAZIO PROTAGONISTA A MAKER FAIRE

Roma Il leggendario Apollo Guidance Computer, un razzo Saturno V in scala e un satellite San Marco. Sono alcune delle sorprendenti attrazioni in mostra per la sesta edizione di 'Maker Faire Rome', la kermesse organizzata dalla Camera di Commercio dei Roma, che si svolgera' dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma. Con 7 padiglioni a disposizione per circa 100mila mq di estensione, Maker Faire Rome si conferma la fiera dove prende forma la rivoluzione digitale e si anticipa il futuro. Tra le novita' di quest'anno alcuni simulatori di volo spaziale con cui il pubblico potra' interagire.