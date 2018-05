Tg Roma e Lazio, le notizie del 28 maggio 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi www.dire.it



ROMA, AL VIA PATTUGLIAMENTI CONGIUNTI ITALIA-CINA

Poliziotti italiani e cinesi pattuglieranno congiuntamente la Capitale fino al 17 giugno. L'iniziativa e' stata ufficializzata questa mattina in Piazza Navona durante una cerimonia aperta dalla Fanfara della Polizia di Stato. In uniforme e disarmati, i poliziotti cinesi saranno affiancati da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, e avranno il compito prevalente di assistere i colleghi italiani nelle ordinarie attivita' istituzionali, di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica.

TRE ARRESTI DURANTE GIRO D'ITALIA A ROMA, MANIFESTANTI: VIOLENZE

Studenti arrestati e uno ricoverato all'Umberto I con una mano fratturata. È il bilancio dei disordini di ieri tra un gruppo di manifestanti e la Polizia durante la tappa conclusiva del Giro d'Italia a Roma. "La Polizia ha caricato con molta violenza" hanno denunciato oggi alcuni studenti della Sapienza, che protestavano contro la scelta di far partire la competizione ciclistica da Gerusalemme dopo le sanguinose repressioni dell'Esercito israeliano. La Questura, in una nota, ha comunicato di aver arrestato tre persone e di averne denunciate due per resistenza a pubblico ufficiale a manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa nonche', per una di loro, di accensione di fumogeni.

ARRIVA 'TAXI WEB': RINNOVO LICENZA E CAMBI TURNO ONLINE

Dal rinnovo della licenza ai cambi turno, dalla sostituzione alla guida ai crediti di imposta, passando per il cambio della vettura o del tassametro e per la gestione del contratto con lo 060609. Si chiama 'Taxi Web' ed e' il sistema digitale sviluppato da Roma Servizi per la Mobilita'. Una piattaforma unica di Roma Capitale dedicata ai 10mila taxi della Citta' eterna. "Puntiamo a far partire la sperimentazione in estate per entrare in esercizio a gennaio 2019. Questo progetto semplifichera' la vita dei tassisti" ha detto il presidente della commissione comunale Mobilita', Enrico Stefa'no, durante un incontro con gli operatori e i sindacati.

ROMA, APERTA AL PUBBLICO AREA VERDE A VILLA BLANC

E' stata inaugurata questa mattina a Roma l'area verde aperta al pubblico all'interno di Villa Blanc, sede della Luiss Business School, con ingresso da piazza Winckelmann. Il parco, dotato di un campo polivalente per minibasket e pallavolo e attrezzi ginnici, restera' aperto tutti i giorni dall'alba al tramonto. "I cittadini attendevano da tempo questo momento- ha detto la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello- In quest'area i ragazzi potranno giocare, in un ambiente accogliente e sicuro".