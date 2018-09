Tg Roma e Lazio, le notizie del 21 settembre 2018

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RAGGI: DA GOVERNO OK A POTERI SPECIALI, CI SARÀ COMITATO SAGGI

Via libera dal Governo ai poteri speciali per Roma. Ad annunciarlo stamani la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "È andata molto bene- ha detto Raggi- Abbiamo chiesto poteri speciali per Roma e abbiamo anche parlato della possibilita' che questo percorso venga affiancato da un comitato di saggi costituzionalisti". La sindaca ha poi sottolineato di aver suggerito al premier "sia misure per reintrodurre Imu e Tasi sulle case sfitte e invendute, sia una misura per sconfiggere la piaga degli affitti in nero".

UN ALTRO ANNO PER LAVORI COLOMBO: SU 924 PINI 200 PUNTI CRITICI

I lavori per il ripristino del manto stradale su via Cristoforo Colombo "non partiranno prima della seconda meta' del 2019". Questo nonostante circa 200 pini presentino criticita' legate al sollevamento del manto stradale. È quanto hanno fatto sapere il direttore del dipartimento Simu, Fabio Pacciani, e l'ingegner Fabio Rocchi, direttore dell'ufficio manutenzione stradale, nel corso di una riunione congiunta delle commissioni capitoline Lavori Pubblici e Ambiente. Per far partire i lavori sulla Colombo servira' prima rimodulare i fondi di 4,7 milioni e poi far partire una gara. Il progetto e' stato gia' redatto dai tecnici e prevede l'eliminazione dei dossi causati dalle radici.

A ROMA 46 CINEMA CHIUSI IN 13 ANNI, FASSINA: VIA L'IMU

Dal 2005 ad oggi a Roma sono stati chiusi 46 cinema. E' l'allarme lanciato oggi dalla Confederazione unitaria di base che ha organizzato, alla Casa della Citta' di Ostiense, una giornata di incontri. Tre le proposte in campo: apertura di un tavolo di lavoro con Comune di Roma e Regione Lazio; istituzione di un fondo regionale; cambio della destinazione d'uso delle sale. Le chiusure maggiori hanno riguardato il centro storico: nel I Municipio sono state 13 le sale perse, 8 nel II Municipio. "A livello nazionale sarebbe necessaria una legge che riduca o elimini l'Imu sulle sale cinematografiche, che sono un bene comune" ha detto il consigliere comunale di Sinistra per Roma, Stefano Fassina.

A ROMA 'MOJO', PRIMO FESTIVAL DEL GIORNALISMO MOBILE SOLD OUT

Ha preso il via oggi, alla Casa del Cinema di Roma, il Mojo Italia Festival 2018, il primo evento in Italia dedicato al giornalismo prodotto e realizzato attraverso lo smartphone, di cui l'agenzia Dire e' media partner. A presentarlo sono stati il segretario di Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo, accompagnato da Nico Piro, inviato del Tg3, e dal filmaker Enrico Farro. Tanti gli appuntamenti in programma fino a domenica, dal corso sulle app per il montaggio su Android e Ios, allo storytelling su Youtube, fino all'approfondimento per fare foto con lo smartphone. In totale quindici seminari, andati tutti esauriti, e tre concorsi.