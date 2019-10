Tg Roma e Lazio, le notizie del 9 ottobre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

SPARARONO A BORTUZZO, CONDANNATI A 16 ANNI DUE AGGRESSORI

Sono stati condannati a 16 anni di carcere, con l'aggiunta di 300 mila euro di risarcimento, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due 25enni accusati del tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della fidanzata, avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso nel quartiere Axa di Roma. Bortuzzo, colpito da un proiettile alla schiena, e' rimasto paralizzato alle gambe. Per i due la Procura aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere. I due aggressori hanno scelto il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena.

ROMA, RIFIUTI SARANNO INVIATI ALL'ESTERO DOPO CHIUSURA COLLEFERRO

Mandare i rifiuti all'estero per scongiurare l'emergenza rifiuti a Roma dal 1 gennaio, quando chiudera' la discarica di Colleferro. E' la soluzione emersa nel corso di un incontro tecnico-politico tra tecnici del ministero dell'Ambiente e quelli di Roma Capitale e della Regione Lazio, avvenuto, tra gli altri, alla presenza dell'assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani. Proprio Valeriani ha cosi' commentato: "C'e' la consapevolezza di questo problema e la determinazione di tutti e' quella di mettere in campo risposte operative efficaci".

CARITAS COMPIE 40 ANNI, RAGGI VISITA CITTADELLA DELLA CARITÀ

La Caritas di Roma domani compiera' 40 anni, un anniversario che verra' celebrato con una messa nella Basilica di San Giovanni. Per l'occasione, stamattina la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dal direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, ha visitato la Cittadella della Carita' 'Santa Giacinta' di via Casilina Vecchia. Raggi e' entrata a salutare gli ospiti del centro di accoglienza, che le hanno regalato un cuore realizzato con la pasta di sale. "Abbiamo fatto questa visita anche per avere una panoramica dei servizi che la Caritas offre alla citta' per le persone piu' fragili" ha spiegato Raggi.

DAL 10 NOVEMBRE ALL'AUDITORIUM TORNANO LE 'LEZIONI DI STORIA'

Sono 'Le Opere dell'Uomo' - dalle Piramidi al Colosseo, dal Partenone alla la Statua della Liberta' fino al Muro di Berlino - il tema della 14esima edizione delle 'Lezioni di Storia' all'Auditorium Parco della Musica, ideate dagli Editori Laterza. Dal 10 novembre al 29 marzo 2020, nove studiosi d'eccezione proveranno a comprendere cio' che tiene insieme storia, potere, denaro, cultura e consenso. "E' un ciclo di successo, lo scorso anno abbiamo avuto 10 mila presenze" ha ricordato il direttore della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina. Le Lezioni saranno introdotte dallo scrittore Paolo Di Paolo.