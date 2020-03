Tg Roma e Lazio, le notizie del 9 marzo 2020

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, L'ALLARME DI REZZA: ROMA RISCHIA COME LODI

I romani stiano attenti o si rischia il 'patatrac' come a Lodi. A lanciare l'allarme e' il direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanita', Gianni Rezza, secondo il quale il Coronavirus sta iniziando a circolare anche nella Capitale d'Italia. Per questo, a detta dell'epidemiologo, sono necessari dei deterrenti nei confronti "degli incoscienti che se ne vanno in giro per locali, creano assembramenti o organizzano feste in luoghi chiusi". Appello alla responsabilita' anche dalla sindaca Virginia Raggi: "E' fondamentale- ha detto- che tutti si attengano alle prescrizioni delle autorita'".

ALLO SPALLANZANI 65 POSITIVI AL CORONAVIRUS, 88 I RICOVERATI

Sono 88 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale per le malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, di Roma. Secondo l'ultimo bollettino medico 65 sono risultati positivi al Coronavirus, inclusi i 9 che necessitano di supporto respiratorio. Sempre l'istituto ha fatto sapere che ammontano a 272 i pazienti negativi e che "in giornata sono previste diverse dimissioni". Intanto, sono almeno 6 i medici contagiati al Policlino Umberto I, tra questi anche un oncologo di prestigio.

CORONAVIRUS, RIVOLTA NELLE CARCERI: DA REBIBBIA E REGINA COELI

Non accenna a placarsi la rivolta dei penitenziari che arriva anche a Roma. A Rebibbia e Regina Coeli e' panico da Coronavirus: alcuni detenuti, che chiedono l'amnistia per l'emergenza, sono riusciti a uscire dalle loro celle, hanno bruciato materassi, coperte e hanno preso d'assalto l'infermeria. Le rivolte fanno seguito alle agitazioni che in queste ore si stanno susseguendo in molte carceri italiane dopo le restrizioni imposte per contenere l'epidemia. La situazione per il momento e' sotto controllo anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

CAMPIONATO SOSPESO? PER CAPO COMUNICAZIONE LAZIO È SOLO IPOTESI

Si fa sempre piu' insistente la possibilita' dell'annullamento del campionato di calcio di serie A e nella sponda biancoceleste della Capitale, oltre a quella per il Coronavirus, serpeggia un'altra paura: lo stop al sogno scudetto. Tuttavia, il responsabile della Comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, parla di ipotesi priva di concretezza. "Fermare il campionato- ha spiegato- significherebbe far saltare tutti i diritti televisivi e condannare al fallimento la gran parte delle societa' calcistiche italiane".