Tg Roma e Lazio, le notizie del 9 luglio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ROMA VERSO FINE EMERGENZA RIFIUTI, COSTA: TROVATE SOLUZIONI

Roma ha imboccato la strada per uscire dall'emergenza rifiuti. Il tavolo convocato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, attorno al quale si sono seduti Regione, Comune e Prefettura, ha sancito l'exit strategy per la Capitale. "Abbiamo individuato delle soluzioni- ha spiegato Costa- C'e' la disponibilita' della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria. Inoltre stiamo negoziando con alcuni Paesi per conferire il surplus dei rifiuti all'estero". La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha invece rivolto un appello ai cittadini romani: "Chiedo a tutti di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata".

ROMA, PESTANO RAGAZZO DEL GAMBIA A SAN LORENZO: ARRESTATI

A giugno hanno brutalmente aggredito con calci e pugni un ragazzo del Gambia, a San Lorenzo, causandogli ferite giudicate guaribili in trenta giorni. Per questo motivo due uomini, di 45 e 50 anni, entrambi con precedenti e vicini all'estrema destra romana, sono stati arrestati dalla Digos. Gli indagati, che hanno apostrofato il ragazzo con insulti razzisti, sono stati individuati grazie allo studio delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona e dalle testimonianze raccolte.

GUIDA TURISTICA MINACCIA SUICIDIO AL COLOSSEO PER PROTESTA

Una guida turistica di Roma si e' arrampicata sul primo anello del Colosseo, per protesta, e ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Un atto dimostrativo durato circa un'ora e mezza, per dire 'no' al nuovo regolamento di Polizia urbana della Capitale in vigore da alcuni giorni. Oltre a introdurre il Daspo urbano e i bagni nelle fontane, il regolamento colpisce i procacciatori di turisti e salta-fila. L'uomo e' stato quindi preso in consegna dagli uomini della Polizia di Roma Capitale.

ROMA, A PALAZZO BONAPARTE INAUGURATO NUOVO POLO CULTURALE

A piazza Venezia, nel cuore di Roma, Generali e Arthemisia hanno inaugurato stamani un nuovo polo culturale all'interno dello storico Palazzo Bonaparte. La struttura ospitera' la sua prima mostra dal 6 ottobre con un'esposizione sugli Impressionisti. Presente il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli: "Mi piace essere presente per tagliare i nastri, soprattutto quando ci si riappropria di un edificio cosi' importante- ha commentato-Siamo nel pieno centro di Roma e la citta' ha bisogno di qualche spazio espositivo per offrire ai cittadini la piu' ampia e diversificata offerta culturale".