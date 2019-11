Tg Roma e Lazio, le notizie dell'8 novembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

LAZIO-CELTIC, TENSIONE TRA TIFOSI: ARRESTATI 12 BIANCOCELESTI

Dodici tifosi laziali arrestati, tre del Celtic accoltellati, altri sette sottoposti a Daspo. E' il bilancio dei disordini che hanno accompagnato la partita di Europa League tra Lazio e Celtic, giocata ieri allo stadio Olimpico. Tensioni prima, durante e dopo il match. Per due ultras, ora ai domiciliari, sono stati contestati i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei due avrebbe causato la frattura della spalla a un agente della Digos. Gli altri 10 tifosi sono stati rimessi in liberta' perche' incensurati, ma restano indagati per resistenza a pubblico ufficiale. Tra i fermati anche il figlio della compagna dell'esponente di estrema destra Giuliano Castellino.

BANKITALIA: CRESCE ECONOMIA LAZIO NEL I SEMESTRE DEL 2019

Nel Lazio crescono i livelli di attivita' economica nel primo semestre del 2019. A rilevarlo la Banca d'Italia nel focus sul Lazio presentato stamani dal direttore della sede di Roma, Luigi Mariani. I settori che sono andati meglio sono quelli dei servizi e del farmaceutico, in positivo anche le esportazioni e le presenze turistiche, che sono cresciute sia di numero che di importo di spesa. Permane una nota negativa sulle costruzioni, che sono sempre ferme, cosi' come gli investimenti in diminuzione.

UNIVERSITÀ, MATTARELLA INAUGURA ANNO ACCADEMICO CAMPUS BIOMEDICO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato stamani l'anno accademico del Campus Biomedico di Roma. In un'aula magna gremita di studenti e autorita', il Capo dello Stato ha fatto appello al senso di comunita' contro la chiusura e l'arroccamento: "Serve avere un senso di responsabilita' contro l'indifferenza- ha sottolineato- La ricerca, la formazione e lo studio hanno come obiettivo il bene comune". Presenti alla cerimonia anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato.

TROMBA D'ARIA A SANTA MARINELLA: INGENTI DANNI ALLE BARCHE

Una tromba d'aria si e' abbattuta nella notte a Santa Marinella, causando danni tra il porto e l'entroterra. Nessuno e' rimasto ferito, ma decine di barche a vela e cabinati sono state rovesciate e scaraventate a terra dai carrelli di sostegno. Ancora da quantificare l'entita' dei danni. Le squadre di Protezione Civile, sono entrate al lavoro dalle prime ore del mattino, insieme al Nucleo Sommozzatori, per controllare le zone colpite.