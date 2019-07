Tg Roma e Lazio, le notizie dell'8 luglio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RIFIUTI, RAGGI: STIAMO CERCANDO ANCHE SITI ALL'ESTERO

"Stiamo lavorando per trovare all'estero dei siti di destinazione dei rifiuti". Lo ha annunciato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sia sabato che domenica ha postato sulla sua pagina Facebook i sopralluoghi al Rida di Aprilia, per dimostrare che l'ordinanza del governatore Zingaretti non era operativa. Ma era previsto che l'impianto entrasse in funzione da oggi. Raggi ha poi smentito le voci che la vedrebbero isolata all'interno del Movimento 5 Stelle: "Dai media inutile tentativo di dividerci- ha commentato la sindaca- Con Luigi Di Maio il rapporto e' solido".

RAGGI INAUGURA NUOVO CORRIDOIO MOBILITÀ LAURENTINA-TOR PAGNOTTA

Dopo quasi dieci anni di attesa tra ritardi nel progetto e inchieste della magistratura, e' in servizio da oggi il nuovo corridoio della mobilita' Eur Laurentina-Tor Pagnotta, un collegamento diretto tra quartieri periferici del quadrante Sud di Roma che adesso saranno connessi con la metro B. Insieme alla preferenziale sono state attivate tre nuove linee di filobus. "Questo e' un risultato a cui abbiamo lavorato dal primo giorno del nostro insediamento- ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi- In meno di 36 mesi abbiamo rimesso in funzione ben 45 filobus. E' la risposta che i cittadini attendevano".

ROMA, CON CALDO PIÙ GUASTI ATAC: 30% COLPA ARIA CONDIZIONATA

Continua a peggiorare la situazione relativa al trasporto pubblico capitolino gestito da Atac. Piu' guasti, piu' ritardi, piu' cancellazioni di tratte e meno chilometri percorsi. E' quanto emerso oggi durante il sopralluogo della commissione capitolina Mobilita' nella rimessa Atac di Magliana. Il mese di giugno e' in assoluto il piu' nero, complice l'innalzarsi delle temperature: si e' raggiunto il record con 813 avarie al giorno a fronte di 1.330 uscite. Il 30% dei guasti ha riguardato l'aria condizionata. In tutto sono stati 21mila i guasti e 99mila le corse perse.

CAMPIDOGLIO PUBBLICA BANDO PER NUOVO ALBERO DI NATALE

Cercasi albero di natale. Il Comune di Roma, con largo anticipo, ha pubblicato l'avviso per cercare uno sponsor tecnico per la realizzazione del prossimo abete che sara' allestito a Piazza Venezia dall'8 dicembre al 6 gennaio 2020. Dopo 'Spelacchio' e l'albero firmato Netflix, l'obiettivo del Campidoglio "sara' quello di bissare il successo della scorsa stagione- ha spiegato l'assessore ai Grandi eventi, Daniele Frongia- Lo scorso anno l'hashtag #Spelacchio ebbe oltre 43mila post pubblicati, con circa 2.400 selfie realizzati dai cittadini con lo sfondo di piazza Venezia e dell'albero targato Netflix".