Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 ottobre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

TRE NEO FASCISTI ARRESTATI PER PESTAGGIO RAGAZZI CINEMA AMERICA

Tre esponenti di Casapound sono stati arrestati con l'accusa di aggressione ai danni di quattro giovani che avevano partecipato ad una serata del Cinema America il 16 giugno scorso. Era stata proprio la t-shirt con la scritta "Cinema America", che uno di loro indossava, il motivo dell'aggressione: "Sei antifascista, levatela subito e vattene di qua!", aveva detto uno dei picchiatori, spalleggiato da un amico. Poi l'aggressione a due di loro con una bottigliata in faccia e una testata. La Digos e' arrivata ai tre neo fascisti grazie alle testimonianze delle vittime e all'analisi dei filmati di videosorveglianza di alcuni negozi.

MANICHINO GRETA THUNBERG IMPICCATO SOTTO VIADOTTO ISACCO NEWTON

Un manichino raffigurante Greta Thunberg, l'attivista svedese di 16 anni nota in tutto il mondo per le sue battaglie in difesa dell'ambiente, e' stato ritrovato, impiccato con una corda al collo, sotto un cavalcavia di via Isacco Newton a Roma. Poco piu' su e' stato affisso uno striscione con la scritta "Greta it's your God", ovvero "Greta e' il vostro dio". Sul luogo sono intervenuti Polizia e Vigili del fuoco, che hanno rimosso tutto. Duro il commento del sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Vergognoso il manichino di Greta Thunberg. A lei e alla sua famiglia la mia solidarieta' e quella di tutta Roma".

IN PROGNOSI RISERVATA BIMBO DUE ANNI AGGREDITO DA MAIALE

È ricoverato in prognosi riservata al Bambino Gesu' di Roma il bimbo di 2 anni aggredito da un maiale in un allevamento a Corcolle. Il piccolo e' arrivato all'ospedale in condizioni gravissime, intubato e in stato di incoscienza, presentando lesioni traumatiche multiple, in particolare sul viso e sul collo. Nella notte e' stato necessario stabilizzare il paziente ed eseguire procedure chirurgiche in sala operatoria. Il bambino attualmente e' sedato e in ventilazione meccanica. Morto l'uomo che ha tentato di salvare il bimbo.

OPERAZIONE ANTIDROGA IN 'PIAZZE' AURELIO-BOCCEA: 17 ARRESTI

Sono 17 le persone arrestate nell'ambito di una vasta operazione antidroga diretta dalla Procura di Roma e scattata all'alba di oggi. Il blitz dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, con l'impiego massiccio di militari tra le province di Roma, Viterbo e Caserta, ha portato all'arresto di un gruppo di persone ritenute responsabili, a vario titolo, in concorso tra loro, di acquisto, trasporto, cessione, detenzione con finalita' di spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri Aurelio e Boccea.