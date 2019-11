Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 novembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

PECORA ELETTRICA, APERTO FASCICOLO PER INCENDIO DOLOSO AGGRAVATO

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per incendio doloso aggravato in merito al rogo che ha distrutto la libreria 'La Pecora elettrica', la notte tra il 5 e il 6 novembre, a Centocelle. In Procura era gia' stata avviata un'indagine dopo il primo incendio doloso che aveva colpito la libreria il 25 aprile. In Procura si e' tenuto un vertice sull'accaduto: dall'incontro e' emerso che nei giorni precedenti all'incendio i titolari della libreria non hanno ricevuto minacce o segnali utili a prevedere un nuovo rogo. Non si esclude alcuna pista investigativa: dal movente politico a quello legato ad una azione messa in atto da pusher a difesa della piazza di spaccio. In migliaia ieri sera hanno partecipato al corteo di solidarieta'.

ROMA METROPOLITANE, TAR RESPINGE SOSPENSIVA LIQUIDAZIONE

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera dell'Assemblea capitolina sulla messa in liquidazione di Roma Metropolitane. "Andremo al Consiglio di Stato e chiederemo la sospensiva con un provvedimento d'urgenza" ha annunciato Luisa Melara, legale di Roma metropolitane. Il consigliere comunale di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, ha fatto sapere che "la guerra contro gli inaccettabili licenziamenti dei lavoratori non si ferma ma continuera'".

CAPODANNO 2020, RAGGI ANNUNCIA: SKIN AL CIRCO MASSIMO

Sara' Skin, la cantante degli Skunk Anansie, la protagonista del Capodanno 2020 di Roma. Ad annunciarlo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione delle iniziative per il 31 dicembre. "La sorpresa di quest'anno e' la presenza di Skin- ha detto Raggi- Stara' con noi con un dj set al Circo Massimo da mezzanotte alle 3". Ad aprire la serata sara' Ascanio Celestini. In scaletta anche l'esibizione dell'Orchestra popolare italiana diretta da Ambrogio Sparagna. Mille gli artisti previsti per una festa che durera' 24 ore.

ZINGARETTI SI VACCINA E PRESENTA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE

Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, si e' vaccinato contro l'influenza nel camper mobile allestito davanti la sede della Giunta e ha presentato oggi la campagna regionale che terminera' il prossimo 31 dicembre. Sono state gia' 900 mila le dosi di vaccino acquistate e messe a disposizione. "Faccio un appello a tutti per vaccinarsi- ha detto - Il ceppo quest'anno sembra essere particolarmente violento, quindi per evitare la degenerazione di grandi influenze, soprattutto per anziani e bambini, rinnoviamo questo appello per il vaccino antinfluenzale".