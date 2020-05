Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 maggio 2020

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS: NEL LAZIO 39 NUOVI CASI, 5 DECESSI: TREND ALLO 0,5%

Nel Lazio sono 39 i nuovi casi di positivita' al coronavirus, 5 i decessi e 119 i guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, che ha annunciato "un trend allo 0,5%". Inoltre, ha aggiunto D'Amato, "oggi si e' registrato un balzo in avanti dei guariti con il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24 ore. Infine, confermato anche il trend stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente e' stato riscontrato un solo caso a Latina".

LAZIO, CENTRODESTRA ABBANDONA PISANA: ZINGARETTI VENGA IN AULA

I gruppi del centrodestra hanno abbandonato l'aula del Consiglio regionale del Lazio durante la ripresa dei lavori per l'approvazione delle modifiche al regolamento per consentire lo svolgimento delle commissioni anche da remoto. I 5 consiglieri leghisti hanno esposto fuori dalla Pisana uno striscione con la scritta "Zingaretti smascherato" e una grande mascherina con sopra disegnato il simbolo del Pd. "Zingaretti e' ancora assente in un momento cosi' importante- ha detto il capogruppo della Lega Orlando Tripodi- abbiamo abbandonato l'aula perche' l'assenza del presidente e' fondamentale in questo momento di crisi". ROMA, RAGGI:

AL VIA PIANO CICLABILI, ALL'EUR PRIMI LAVORI

"Il piano straordinario di 150 chilometri di piste ciclabili per la fase 2 sta prendendo forma. Oggi abbiamo dato il via ai lavori nel quartiere Eur per la realizzazione del primo itinerarioa". Lo ha annunciato oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi secondo la quale, "la nuova ciclabile dell'Eur partira' da piazzale Cina e si snodera' su un percorso di 3,8 chilometri per arrivare fino a viale Egeo. Andremo a creare una rete sempre piu' interconnessa, in linea con quanto previsto nel nostro Piano urbano per la mobilita' sostenibile".

CORONAVIRUS, L'AUDITORIUM DI ROMA SI ILLUMINA PER #LIGHTITBLUE

L'Auditorium Parco della Musica si illuminera' di blu per dire grazie a inferimeri e medici. L'opera di Renzo Piano e' stata infatti scelta come uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale per per aderire alla campagna internazionale #LightItBlue, un'iniziativa che si sta estendendo velocemente dagli Usa a tutta Europa e che ha lo scopo di ringraziare tutto personale sanitario che continua a rischiare la vita ogni giorno per combattere la pandemia. L'iniziativa partita dagli Stati Uniti ad aprile, sostenuta anche da leggende della musica come Robert Fripp e Liam Gallagher, si e' estesa a Spagna, Francia, Inghilterra illuminando luoghi simbolo come Times Square, Il Windsor Castle e la National Gallery .