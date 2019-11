Tg Roma e Lazio, le notizie del 6 novembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

NUOVO INCENDIO DISTRUGGE LIBRERIA PECORA ELETTRICA A CENTOCELLE

Ancora un incendio alla libreria Pecora Elettrica, nel quartiere di Centocelle a Roma. Le fiamme sono divampate alle 3 di notte danneggiando completamente gli interni del locale che avrebbe dovuto riaprire domani dopo mesi di chiusura dovuti a un altro incendio doloso avvenuto lo scorso 25 aprile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno rinvenuto liquido infiammabile. I residenti hanno annunciato per questa sera una passeggiata di autodifesa del quartiere. Unanime la condanna del mondo politico. Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha effettuato un sopralluogo, incontrando i proprietari. "Bruciare i libri e' un fatto di una gravita' assoluta e questa libreria era impegnata sui temi dei diritti e dell'antifascismo- ha detto Franceschini- Ho parlato con il ministro Lamorgese e il 15 novembre si riunira' in Prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza proprio su Centocelle".

ALL'APPIO FUNERALE LUCA SACCHI, AMICI LO SALUTANO CON ROMBO MOTO

Un rombo prolungato e potente di moto. Questo il saluto degli amici di Luca Sacchi davanti la chiesa del Santissimo nome di Maria, nel quartiere Appio di Roma, dove si e' svolto oggi il funerale del 24enne ucciso da un colpo di pistola alla testa il 23 ottobre scorso davanti a un pub a Colli Albani. Luca era un appassionato di moto da corsa e, come ricordato dal padre nei giorni scorsi, amava correre in pista. Nel corso dell'omelia il sacerdote si e' augurato che "la morte di Luca sia per tutti un'inizio di vita". Intanto sono cominciate le operazioni di incrocio sui tabulati dei telefonini delle persone coinvolte nell'omicidio, gli investigatori sono a lavoro per ricostruire la rete di connessioni e la dinamica dell'omicidio.

SALVINI: IL 28 NOVEMBRE LEGA LANCIA PROGRAMMA PER LA CAPITALE

"Il 28 novembre, all'Eur, lanceremo la campagna e il programma della Lega per Roma". Lo ha annunciato oggi Matteo Salvini, durante un incontro con i cittadini di Ostia. Accolto da un centinaio di simpatizzanti, il leader della Lega ha passeggiato per un'ora tra le strade malmesse della zona. Gli abitanti gli hanno chiesto aiuto: qui, hanno denunciato, ci sono solo spazzatura e calcinacci. "È ora che la Raggi faccia altro nella vita- ha sottolineato Salvini- perche' ormai e' chiaro a tutti che la sindaca non la sa fare".

SERGIO MARCHIONNE DONÒ FERRARI, AMATRICE GLI INTITOLA SCUOLA

È stato intitolato a Sergio Marchionne il nuovo campus scolastico di Amatrice, realizzato dopo il terremoto del 2016 grazie alla vendita, con un'asta record di 7 milioni di dollari, di un modello di Ferrari. L'idea di questo contributo per il nuovo istituto, completamente antisismico, era stata proprio del manager del Cavallino rampante, scomparso lo scorso anno. Oggi, durante la cerimonia di intitolazione nella palestra della struttura - a cui hanno preso parte il presidente della Fiat, John Elkann e la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani - sono stati anche scoperti una targa nel cortile e un motore Ferrari.