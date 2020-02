Tg Roma e Lazio, le notizie del 6 febbraio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, UN CASO SOSPETTO TRA 56 ITALIANI A CECCHIGNOLA

Un caso sospetto di Coronavirus tra i 56 italiani rientrati dalla Cina e attualmente in osservazione nella citta' militare della Cecchignola. Lo hanno rivelato le analisi condotte sui tamponi. I medici hanno quindi deciso il trasferimento all'Istituto Spallanzani per ulteriori accertamenti. Intanto sono stazionarie le condizioni della coppia di coniugi cinesi ricoverati in terapia intensiva. I due stanno ricevendo una terapia antivirale sperimentale, che comprende farmaci per curare l'infezione da Hiv e quelli per l'Ebola.

ROMA, MATTARELLA VISITA SCUOLA A ESQUILINO CON ALUNNI CINESI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato questa mattina a sorpresa la scuola 'Manin' di Roma. L'istituto si trova nel quartiere Esquilino, una zona con una forte presenza della comunita' cinese della Capitale. La notizia e' arrivata via twitter dall'account del Quirinale, con un video che ritrae il capo dello Stato mentre saluta i piccoli alunni della scuola. Che, dal canto loro, hanno ricambiato Mattarella intonando l'inno d'Italia e sventolando il tricolore.

SALVINI A OSTIA: NON DEVE ESSERE UN MUNICIPIO MA UN COMUNE

"Ostia non puo' piu' essere un Municipio di Roma, deve diventare un Comune autonomo e autogestito". Matteo Salvini torna sul litorale romano e lancia una campagna per il distacco di Ostia dalla Capitale. "Qui ci sono 280 mila abitanti- ha detto il leader della Lega visitando alcune palazzine malmesse- in Campidoglio c'e' gente che non sa manco dov'e' Ostia". Salvini visito' Ostia anche a novembre. "Dall'ultima volta hanno fatto le strisce pedonali e ridato la mensa ai bimbi. Mi sa che devo venire una volta al mese" ha chiosato.

MILLEPROROGHE, I FONDI PER LA CASA DELLE DONNE SONO UN CASO

Bocciati i fondi per la Casa internazionale delle donne di Roma. L'emendamento dei relatori al Milleproroghe, che stanziava 900 mila euro per il luogo storico dell'impegno femminile, e' stato dichiarato inammissibile dalla presidenza della commissione Affari costituzionali perche' estraneo alla materia. La vicenda ha aperto un caso, anche perche' solo ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva esultato per la possibile riapertura della struttura. Intanto la Regione Lazio ha fatto sapere che partecipera' all'asta pubblica sull'immobile che ospita Lucha y Siesta.

IL MAXXI COMPIE 10 ANNI, MELANDRI: ANNI ESALTANTI E COMPLICATI

Oltre duemila eventi culturali, 106 mostre, 14 allestimenti della collezione. Il tutto, per un pubblico di 3,3 milioni di visitatori totali e 12,7 milioni di incassi. Sono alcuni dei numeri del Maxxi, che oggi ha compiuto dieci anni di attivita'. "Dieci anni in cui siamo stati laboratorio di creativita' e di sfide" ha detto la presidente Giovanna Melandri, annunciando per il prossimo 21 giugno l'apertura di una nuova sede nel centro storico dell'Aquila. Accanto a lei il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che ha sottolineato "lo straordinario lavoro fatto in questi anni che ha portato a importanti risultati".