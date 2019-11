Tg Roma e Lazio, le notizie del 5 novembre 2019

Ecco i titotli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COMUNALI, SONDAGGIO DIRE-TECNÉ: MELONI IN TESTA ALLE PREFERENZE

Otto romani su dieci bocciano la sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta e non la rivoterebbero alle prossime elezioni comunali, dove la favorita in caso di candidatura sarebbe la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, seguita da Carlo Calenda e Alessandro Di Battista. A dirlo il sondaggio realizzato da Tecne' per l'Agenzia Dire sulle intenzioni di voto a Roma in vista delle elezioni amministrative 2021, presentato oggi a Palazzo Madama. A pesare sull'insufficienza dei cittadini all'attuale Giunta sono la situazione dei rifiuti, delle strade, del traffico e dei trasporti. Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai partiti, il Pd si confermerebbe primo con il 24% dei voti. Exploit di Fratelli d'Italia, al 20%, con Lega e M5S appaiati sul gradino piu' basso del podio al 18%.

DOMANI IL FUNERALE DI LUCA SACCHI, FAMIGLIA CHIEDE RISERVATEZZA

Domani pomeriggio, in una chiesa del quartiere Appio, si terra' il funerale di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte del 23 ottobre davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma. La famiglia, tramite i propri difensori, ha chiesto "di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell'addio a Luca, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata". Intanto gli investigatori, che hanno ricevuto i tabulati dalle compagnie telefoniche dei cellulari delle persone coinvolte a vario titolo, stanno cercando di ricostruire la rete di connessioni e la dinamica dell'omicidio.

CARABINIERI NOE DENUNCIANO DIRIGENTI AMA PER STOCCAGGIO ILLECITO

I Carabinieri del Noe, al termine di un'attivita' investigativa che ha portato alla scoperta di uno stoccaggio illecito di rifiuti all'interno e in prossimita' dei cassonetti, hanno denunciato i dirigenti di Ama in carica all'epoca dei fatti, responsabili della raccolta rifiuti a Roma. In particolare, i militari del Comando Tutela Ambientale hanno condotto un'attivita' di osservazione minuziosa in alcuni Municipi per verificare la sussistenza di reati ambientali in relazione all'ammasso continuativo e sistematico dei rifiuti. Le indagini hanno accertato la commissione del reato, previsto dal Testo Unico Ambientale.

ROMA, TORNA A VIA DEL CORSO FESTA LEGAMBIENTE PICCOLI COMUNI

Domenica 10 novembre torna a Roma la Festa dei piccoli comuni della Regione Lazio, che quest'anno si terra' tra via del Corso e piazza San Silvestro. Per il 2019 sono stati finanziati con 4 milioni 108 progetti e saranno presenti con i loro stand oltre 50 Comuni. La manifestazione prevede spettacoli itineranti, cortei e sfilate in costumi storici, gli sbandieratori di Carpineto Romano, esibizioni musicali e degustazioni di prodotti tipici nei vari stand. "Vista la grande partecipazione degli altri anni- ha detto il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti- stiamo pensando di inserire un finanziamento dedicato nel bilancio 2020-2022".