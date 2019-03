Tg Roma e Lazio, le notizie del 5 marzo 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

REDDITO DI CITTADINANZA, A ROMA RISCHIO CARENZA ORGANICO

Il Campidoglio si prepara all'arrivo del reddito di cittadinanza a Roma, con il rischio di dover affrontare e risolvere una possibile carenza di organico. La commissione capitolina Politiche sociali ha avviato una ricognizione nei 15 Municipi per valutare i fabbisogni per applicare la misura, e il problema principale emerso e' stato quello della mancanza di dipendenti. "Stiamo lavorando per superare il problema- ha spiegato la presidente di commissione, Agnese Catini- Vogliamo essere prontiper le misure che arriveranno a sostituire il Rei".

STADIO ROMA: PROCESSO A LANZALONE, CAMPIDOGLIO PARTE CIVILE

Il Campidoglio si e' costituito parte civile nel processo immediato contro Luca Lanzalone, ex presidente di Acea, imputato per corruzione e traffico di influenze nell'ambito del nuovo stadio della Roma. Il collegio dell'VIII sezione penale ha accolto la richiesta di Roma Capitale, nella prima udienza del processo che vede imputato anche il commissario dell'istituto di previdenza dei dipendenti capitolini, Fabio Serini. La prossima udienza si svolgera' il prossimo 4 aprile, poi si riprendera' a settembre.

ZINGARETTI VISITA SAXA GRES DI ANAGNI: PUNTARE A GREEN ECONOMY

Prosegue il viaggio in Italia del neo segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che oggi ha visitato la Saxa Gres di Anagni, in provincia di Frosinone, una realta' industriale che da' lavoro a 450 persone nell'ambito della ceramica green innovativa. "L'Italia- ha spiegato Zingaretti- deve ripartire dall'economia green e circolare. Qui si producono sampietrini con la cenere di scarto degli inceneritori".

AL VIA SETTIMANA GRATIS NEI MUSEI, BONISOLI: TESORI PER TUTTI

È partita oggi la Settimana dei musei, l'iniziativa del ministero dei Beni e delle attivita' culturali che fino a domenica permettera' l'ingresso gratuito in tutti i siti statali. L'inaugurazione oggi a Palazzo Altemps con il ministro Alberto Bonisoli che si e' soffermato ad ammirare i capolavori di scultura antica conservati nel museo. "Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilita' a tutti di scoprire pezzi del nostro patrimonio senza dover fare le code della domenica" ha sottolineato Bonisoli.