Tg Roma e Lazio, le notizie del 5 dicembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORRUZIONE E APPALTI: ARRESTATI IMPRENDITORI ROMANI E FUNZIONARI PA

Posti di lavoro, promozioni e favori, in cambio di appalti. Due imprenditori in carcere e otto persone, tra cui funzionari pubblici, finiti ai domiciliari. Questo il risultato dell'operazione 'Cassandra' che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone ritenute responsabili di corruzione e truffa ai danni dello Stato. In manette i costruttori romani Ernesto e Gianfranco Brozzetti raggiunti anche da un provvedimento di sequestro di quasi 10 milioni di euro. L'indagine, svolta dagli uomini della Squadra mobile della Polizia, ha riguardato i rapporti tra gli imprenditori e funzionari per l'aggiudicazione di appalti relativi alla ristrutturazione di immobili.

DISCARICA PER ROMA ENTRO 7 GIORNI O SCATTERA' COMMISSARIAMENTO

Entro sette giorni la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dovra' indicare in quale delle sette aree scelte dai tecnici, intendera' inviare i rifiuti trattati della Capitale, per evitare che la citta' vada in emergenza dal 15 gennaio, quando chiudera' la discarica di Colleferro. Domani si svolgera' una seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina dedicata proprio al tema dei rifiuti, dalla quale la prima cittadina aspetta di capire come muoversi anche dalla sua maggioranza. Se non verra' presa una decisione, scattera' il commissariamento della Regione Lazio che nominera' uno o piu' soggetti attuatori che avranno anche il compito di scegliere la discarica di Roma.

IMPRESE, A ROMA QUELLE ARTIGIANE RIDOTTE DEL 6,8% IN DIECI ANNI

A Roma e nel Lazio le imprese artigiane negli ultimi dieci anni si sono ridotte del 6,8%, con picchi di oltre il 20% nel settore manifatturiero che, soprattutto nella Capitale, mostra una 'estrema sofferenza'. E' quanto emerso dalla ricerca realizzata dall'Ente bilaterale del Lazio per l'artigianato, insieme a un gruppo di ricerca interdisciplinare dell'Universita' di Roma Tre, e presentata oggi alla presenza del presidente dell'ente camerale capitolino, Lorenzo Tagliavanti. In calo anche il comparto delle costruzioni, delle attivita' ricettive e dei ristoranti, mentre a crescere sono state le Pmi dedicate ai servizi alle imprese e alla persona.

ROMA PRONTA PER L'ARCHERY TROPHY, 600 ARCIERI IN 'FIERA'

Oltre 600 arcieri da 41 Paesi per 3 giorni di gara. Sono i numeri del Roma Archery Trophy, l'evento che dal 13 al 15 dicembre riunira' nella Capitale per il secondo anno consecutivo i migliori arcieri del mondo. Location della manifestazione sara' la Fiera di Roma. Nel padiglione 1 verranno allestite due linee di tiro per un totale di 100 piazzole. "Si tratta di un evento mondiale che vede protagonista una federazione cui tutto il Coni e' molto affezionato per la sua storia e per i risultati ottenuti" ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malago'.