Tg Roma e Lazio, le notizie del 4 marzo 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

PRIMARIE PD, ZINGARETTI SBANCA ROMA CON 80% CONSENSI

Exploit di voti a Roma per Nicola Zingaretti. Il neo segretario del Partito democratico ha sfiorato l'80% dei consensi nella Capitale, con poco piu' di 83 mila voti validi. Un successo ancora piu' netto rispetto al dato nazionale, dove ha ottenuto circa il 70%. Un plebiscito con risultati simili in quasi tutti i Municipi. Il picco nel IV con l'80,2% dei voti. Nel complesso, e' stata di circa 190 mila persone l'affluenza a Roma e nel Lazio per le primarie del Partito democratico, in crescita rispetto alla scorsa tornata.

CAPANNELLE, OPERAI IN PROTESTA SALGONO SU TORRI ILLUMINAZIONE

Protesta questa mattina a Roma di tre operai dell'ippodromo di Capannelle, che sono saliti sulle torri di illuminazione dell'impianto per urlare la loro rabbia per il braccio di ferro tra il Comune di Roma e la societa' Hippogroup che potrebbe portare al licenziamento di centinaio di persone. Al momento lo scontro ha prodotto due effetti concreti: lo stop alle corse, ormai ferme del primo gennaio, e le proteste all'interno dell'ippodromo. "Siamo stufi di essere presi in giro, il sindaco Raggi venga qui" hanno gridato gli operai.

AMATRICE, STANZIATI 70 MILIONI PER COMPLETARE RIMOZIONE MACERIE

Si concluderanno a breve gli interventi di demolizione e rimozione delle macerie da parte dell'Esercito italiano nei comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale. Fino a oggi sono state rimosse circa 800 mila tonnellate nell'area del cratere. Sono stati stanziati altri 70 milioni di euro che permetteranno di ultimare il Piano rimozioni macerie regionale indispensabile per l'avvio della fase di ricostruzione. In programma anche la dismissione degli edifici vincolati dal ministero dei Beni culturali.

ROMA, GRANDI SCRITTORI E TEMA LIBERTA' PER 10 ANNI 'LIBRI COME'

Dal 14 al 17 marzo, all'Auditorium Parco della Musica, torna 'Libri Come', la festa del libro e della lettura che porta a Roma i grandi scrittori italiani e stranieri. Il tema scelto per la decima edizione e' la 'Liberta''. Tra gli ospiti piu' attesi Javier Cercas, Manuel Vilas, Peter Cameron, Rachel Cusk, Niccolo' Ammaniti e Gianrico Carofiglio. Due le novita' di quest'anno: la collaborazione con Book Pride Milano e l'annuncio, domenica 17, dei dodici finalisti del Premio Strega.