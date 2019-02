Tg Roma e Lazio, le notizie del 4 febbraio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

M5S 'BOICOTTA' COMMISSIONE SU STADIO ROMA, IN ARRIVO RICORSO TAR

Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio ha 'boicottato' questa mattina la commissione Trasparenza sullo stadio della Roma, negando la partecipazione anche di uffici e dipartimenti. I gruppi di opposizione, nel corso della riunione a cui hanno partecipato decine di cittadini e comitati, hanno quindi annunciato querele, una delibera di annullamento del via libera al progetto e anche un ricorso al Tar. Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato per domattina una conferenza stampa.

METRO C, ENTRO L'ANNO NUOVI CANTIERI ARCHEOLOGICI IN CENTRO

I cantieri archeologici per la tratta centrale della linea C della metropolitana, tra il Colosseo e Prati, dovrebbero aprirsi entro l'anno. Ma intanto a causa dell'eccessivo consumo delle ruote si va verso una causa civile tra Roma Metropolitane e Metro C Spa. E' quanto emerso durante la commissione capitolina Trasporti di questa mattina che si e' occupata dello stato della situazione dell'esercizio delle linee metro A, B e C di Roma. Le ruote del materiale rotabile della linea C dovevano essere sostituite a 650 mila chilometri, invece la sostituzione e' avvenuta a 300 mila.

ROMA, AL SAN CAMILLO PRIMO INTERVENTO SU PAZIENTE CON PROGERIA

È stato eseguito con successo, al San Camillo di Roma, il primo intervento al mondo di un paziente affetto da Progeria, anche conosciuta come 'sindrome da invecchiamento precoce'. Il 28 gennaio scorso Sammy Basso ha deciso di sottoporsi al trattamento di una stenosi calcifica severa della valvola aortica per via trans-catetere. Basso, 23 anni, e' uno dei 5 casi di Progeria in Italia, su circa 100 in tutto il mondo. "A distanza di una settimana cammino e sto bene- ha detto in conferenza stampa- Ora abbiamo una nuova speranza nella ricerca per i malati di Progeria".

ROMA, FESTIVAL DANZA E AURORA BOREALE IN DIRETTA ALL'AUDITORIUM

A Roma sara' visibile l'Aurora Boreale. Dal 10 al 26 febbraio, infatti, durante il festival di danza Equilibrio, all'Auditorium Parco della Musica, sara' proiettata sulla cupola della sala Sinopoli l'Aurora boreale, in diretta dalla Finlandia. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Jose' Dosal, alla presenza degli ambasciatori di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, a cui e' dedicato il festival. Il pretesto poetico dell'Aurora boreale servira' a fare accostare il pubblico romano al panorama culturale offerto dai Paesi nordici.