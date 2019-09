Tg Roma e Lazio, le notizie del 30 settembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

I ROMANI BOCCIANO SERVIZI PUBBLICI: A PICCO TRASPORTI E RIFIUTI

I romani bocciano il livello dei servizi della Capitale. È di 5,3 su 10 il giudizio medio dei cittadini, secondo l'Indagine sulla qualita' della vita realizzata dall'Agenzia per il controllo e la qualita' dei servizi, presentata oggi in Campidoglio. A toccare il fondo soprattutto i trasporti e l'igiene urbana, ma tutti i 18 servizi pubblici risultano in flessione. I piu' insoddisfatti i residenti del I Municipio, nel centro storico, mentre i meno 'arrabbiati' sono risultati gli abitanti di Ostia. "Preoccupa che non ci sia mai stata un'inversione di tendenza- ha commentato il presidente dell'Agenzia, Carlo Sgandurra- Ma questa e' la voce dei cittadini, e' interesse di tutti ascoltarla".

A OSTIENSE ALTRE DUE SEPOLTURE, TROVATI RESTI DONNA E BAMBINO

Dopo il ritrovamento del primo scheletro il 20 settembre scorso, sono venute alla luce altre due sepolture di eta' tardo antica proprio di fronte la Metro Piramide. Si tratta dei resti di una donne e di un bambino. La presenza di numerosi chiodi porta a ipotizzare che la inumazione sia avvenuta in una cassa, il cui legno e' deperito nel corso dei secoli: il fanciullo era deposto all'altezza dell'anca della donna. Il ritrovamento e' avvenuto durante gli approfondimenti effettuati dalla Soprintendenza speciale di Roma nello scavo Acea di piazzale Ostiense.

MINACCIA 20ENNE DI PUBBLICARE VIDEO HOT, ARRESTATO PER REVENGE PORN

Un trentenne romano e' stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e tentata violenza sessuale. L'uomo ha chiamato una 20enne, con la quale aveva avuto una relazione, e l'ha minacciata. Se la ragazza non gli avesse inviato video e foto a chiaro contenuto sessuale, avrebbe divulgato sui social altro materiale, di cui era gia' in possesso, ritraente la stessa ragazza in atteggiamenti intimi. Successivamente ha chiesto alla vittima un rapporto sessuale, organizzando un incontro in un parco della zona. All'incontro pero' si sono presentati anche i Carabinieri, che lo hanno bloccato.

RAGGI: OPEN D'ITALIA DI GOLF E' PIETRA MILIARE PER ROMA

"Roma e' un palcoscenico naturale e ci riempie di onore poter ospitare eventi speciali come l'Open d'Italia di golf". Lo ha detto oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione del 76esimo Open d'Italia di golf, in programma dal 10 al 13 ottobre all'Olgiata Golf Club. Un evento che guarda gia' alla Ryder Cup del 2022, che si disputera' sul green del Marco Simone Golf & County Club di Guidonia. "Stiamo gia' lavorando da un anno per poter rendere Roma e Guidonia piu' vicine dal punto di vista logistico" ha spiegato Raggi.