Tg Roma e Lazio, le notizie del 30 ottobre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

SALVINI A TORPIGNATTARA TRA I SELFIE: MANDIAMO A CASA RAGGI

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha visitato questa mattina il mercato di Torpignattara, nella periferia est di Roma. Ad accoglierlo un centinaio di persone, che lo hanno atteso per scattarsi selfie e stringergli la mano. "I quartieri sono desertificati, la Raggi e' assente e non ascolta quindi come Lega ci vogliamo far trovare pronti per ricostruire la citta'" ha spiegato Salvini, che sul candidato sindaco non ha voluto fare nomi. "Io le mie idee ce le ho- ha sottolineato- Di sicuro il candidato sara' romano". Salvini ha infine annunciato che entro novembre ci sara' il primo incontro pubblico aperto a tutta la citta'.

RAGGI PRESENTA 15 NUOVI BUS PER PIGNETO E TORPIGNATTARA

Quindici nuovi autobus per il quadrante est della citta', dal Pigneto a Torpignattara e Centocelle. Li ha presentati questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al presidente di Atac, Paolo Simioni. I nuovi mezzi, tutti a metano, andranno a potenziare linee di collegamento come la 412, mentre la linea 81 tornera' a piazza Malatesta. "È fondamentale continuare ad incrementare il trasporto pubblico- ha spiegato Raggi- alcuni di questi bus stanno gia' circolando, ma entro il 2021 avremo nel complesso 700 autobus nuovi".

TORNA A ROMA FESTIVAL 'ECONOMIA COME', 21 INCONTRI ALL'AUDITORIUM

Ventuno incontri con economisti di fama internazionale, politici e studiosi, per avvicinare il pubblico ai nuovi scenari legati alla globalizzazione. Torna a Roma 'Economia Come', il festival dell'economia che si terra' all'Auditorium Parco della Musica dall'8 al 10 novembre. Tra gli ospiti il premio Nobel, Joseph Stiglitz, e grandi protagonisti come Daniel Susskind, Carlo Cottarelli, Vito Mancuso, Ferruccio de Bortoli, Giuseppe De Rita e Maurizio Landini. "Tutte queste personalita' ci daranno gli spunti di cui abbiamo bisogno per orientare la crescita economica" ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

BUSCHINI PREMIA 5 AZIENDE DEL LAZIO: REGIONE VI SOSTIENE

Occhiali fatti con il legno d'ulivo, coltivazioni in serra in assenza di terra e col consumo di acqua ridotto al minimo, un'app che consente di associare la musica a un determinato vino. Sono le idee originali messe in campo da cinque aziende che oggi hanno ricevuto dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini, il premio 'Made in Lazio'. Le societa' sono la Crick Crock di Pomezia, la Rizzardi Yachts di Sabaudia, la Ferrari Farm di Petrella Salto, la Panetti di Canino e la Wine Listening di Sora e San Donato Val Comino. "Queste aziende- ha detto Buschini- dimostrano che che il Lazio e' una regione dinamica in cui c sono realta' straordinarie".