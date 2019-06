Tg Roma e Lazio, le notizie del 3 giugno 2019

Ecco i titoli e il Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

DECRETO 'SALVA ROMA', RAGGI: LA NOSTRA PAZIENZA E' FINITA

"Se preferiscono continuare a salvare le banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche' la nostra pazienza e' finita". Parola della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha commentato cosi' il nuovo testo del decreto 'Salva Roma' in discussione a Palazzo Chigi. Il decreto e' al centro di uno scontro tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Raggi vorrebbe spostare una parte del debito capitolino dalla gestione commissariale al Tesoro. Non la pensa cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha frenato fin da subito questa formulazione.

SABATO 'NOTTE BIANCA' SPORT, RAGGI: E' MODO PER CREARE LEGAMI

Dalla discesa notturna del Tevere in gommone al torneo di Lego al Palatorrino, fino alle gare di atletica in tutta la citta'. Sabato 8 giugno torna la Notte Bianca dello Sport, presentata stamani dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Durante la serata tutti gli impianti che hanno aderito saranno aperti al pubblico per offrire gratuitamente le pratiche sportive disponibili. "Lo sport va conosciuto anche in orari non consoni- ha spiegato Raggi- perche' e' socializzazione, annullamento di confini e barriere, un modo per creare legami".

MAXI-INCENDIO AUTO A CASAL BERTONE, COINVOLTE 9 MACCHINE

Maxi-incendio la scorsa notte a Roma, intorno alle 3, in via Pittaluga, nella zona di Casal Bertone, dove le fiamme partite dal vano motore di una Smart in sosta si sono propagate ad altre 9 automobili parcheggiate: 7 sono state completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Casal Bertone e i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e ora indagano per risalire alle cause del rogo. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa.

DOMANI SCURATI E VILAS APRONO FESTIVAL 'LETTERATURE' A MASSENZIO

Quando un testo contemporaneo puo' dirsi classico? E' la domanda a cui i grandi scrittori della scena italiana e internazionale proveranno a rispondere durante 'Letterature. Festival internazionale di Roma', che si aprira' domani sera nella Basilica di Massenzio. La rassegna, ideata da Maria Ida Gaeta, direttrice della Casa delle Letterature, sara' accompagnata da musica dal vivo. Prima serata dedicata al racconto epico con Antonio Scurati e Manuel Vilas. "I loro sono i libri dell'anno" ha spiegato Gaeta. Chiudera' Andrea Satta con la presentazione del progetto Mamme narranti.