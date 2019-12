Tg Roma e Lazio, le notizie del 3 dicembre 2019

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x2248d6ed)

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

SICUREZZA, GABRIELLI: IN ARRIVO 148 NUOVI POLIZIOTTI PER ROMA

"Stanno per arrivare a Roma 148 nuovi viceispettori che andranno a innervare le strutture di intervento e i commissariati". Lo ha annunciato oggi il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, inaugurando il secondo polo delle volanti in via Alvari, nella zona di Tor Cervara. "È una bella immissione di energie e di forze fresche di cui la Capitale ha particolarmente bisogno" ha aggiunto Gabrielli, chepoi ha fatto sapere di voler ridisegnare la mappa dei commissariati. "Occorre portarli dove la citta' si e' sviluppata- ha precisato- Un'eccessiva concentrazione nella parte centrale non risponde piu' alle necessita' della citta'".

ROMA, DA MIBACT AUTONOMIA A PALAZZO VENEZIA E VITTORIANO

Palazzo Venezia e il Vittoriano diventano un unico sito ed entrano a far parte dei musei autonomi di prima fascia. A prevederlo la riforma del Mibact illustrata oggi dal ministro dei Beni e delle attivita' culturali e del turismo, Dario Franceschini. "Palazzo Venezia e il Vittoriano sono due grandi istituzioni con potenzialita' enormi che sono state sottovalorizzate, anche se e' stato fatto un grande lavoro- ha spiegato Franceschini- Spero che questa scelta spinga il Comune di Roma a intervenire su un'area che sembra un'aiuola spartitraffico". Torna l'autonomia anche per il Parco archeologico dell'Appia antica e il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

DOMENICA AL VIA 'FESTE MERAVIGLIE' REGIONE LAZIO CON 500 EVENTI

Sono oltre 500 gli appuntamenti organizzati dalla Regione Lazio in 213 Comuni del territorio, per celebrare le festivita' natalizie. Dai classici mercatini di Natale ai presepi viventi, fino agli spettacoli teatrali, i laboratori per bambini, le passeggiate nei boschi e gli eventi dedicati alla tradizione enogastronomica. Un milione di euro il contributo stanziato dalla Regione per finanziare il programma 'La festa delle meraviglie', presentato oggi dal governatore, Nicola Zingaretti. "La festa e' un filo che lega promozione culturale, turistica ed enogastronomica per fare uscire di casa le nostre famiglie" ha sottolineato Zingaretti.

ROMA, CANI MALTRATTATI IN UN RISTORANTE CINESE A TORRESPACCATA

Due cani maltrattati, chiusi in un deposito di prodotti alimentari, e pessime condizioni igienico sanitarie delle cucine. E' lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri durante un'ispezione in un ristorante a Torrespaccata. I militari hanno denunciato a piede libero la titolare, una cittadina cinese di 40 anni, con le accuse di maltrattamenti e abbandono di animali. I due cani, un pastore tedesco e un corso, quest'ultimo con evidenti ferite al capo dovute al taglio di entrambe le orecchie, erano stati rinchiusi in un deposito. Oggi sono stati affidati al canile de La Muratella.