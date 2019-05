Tg Roma e Lazio, le notizie del 29 maggio 2019

Ecco i titoli e il Tg Lazio di oggi: www.dire.it

DA PIGNETO A OSTIA ANTICA: AL VIA GARE PER 5 ISOLE AMBIENTALI

Entro il 2019 verranno completati gli iter progettuali e andranno a gara le cinque nuove isole ambientali di Centocelle, Pigneto, Ostia Antica, Casal Bertone e Quadraro Vecchio, individuate dal Campidoglio per alleggerire il traffico in entrata a Roma. A fare il punto sui progetti sono stati stamani i tecnici dell'Agenzia per la mobilita' in commissione capitolina Trasporti. Grazie all'allargamento dei marciapiedi e alle corsie preferenziali, gli assi di attraversamento veicolare diventeranno aree a misura di pedone e bicicletta.

IL 7 GIUGNO SIT-IN IN CAMPIDOGLIO AL GRIDO 'RICOMINCIAMO'

Associazioni, comitati e gruppi di cittadini contrari all'amministrazione Raggi, torneranno in Campidoglio venerdi' 7 giugno. Lo hanno fatto sapere oggi gli organizzatori di #RicominciamoRoma. Il tam-tam e' gia' partito via social con centinaia di adesioni. "Il 7 giugno presenteremo sette principi di azione dai quali ripartire- hanno spiegato gli organizzatori- A otto mesi dalla prima manifestazione 'Roma dice basta' nulla sembra cambiato, ma il tempo per ricominciare e' adesso".

EX CLINICA SAN GIORGIO ALLA BALDUINA SARA' PRESTO ABBATTUTA

A Roma sembra essere vicina una svolta per la fatiscente ex clinica San Giorgio alla Balduina, edificio in condizioni di degrado estremo con presenza di amianto e teatro di diverse occupazioni di senza fissa dimora. Stamani, nel corso della commissione capitolina Trasparenza, e' stato comunicato che la proprieta', la Lapo srl, ha ottenuto il permesso a costruire con relativo cambio di destinazione d'uso. L'edificio sara' completamente demolito e ricostruito con un premio di cubatura. Non e' ancora chiaro cosa sara' realizzato al suo posto, ma i lavori sarebbero imminenti.

ESTATE, DA SABATO A ROMA ARRIVANO 3 ARENE 'CINEMA IN PIAZZA'

La luce del grande schermo torna a illuminare Trastevere, Ostia e Tor Sapienza. Con 104 serate a ingresso gratuito, il Piccolo America torna il primo giugno con una nuova edizione di 'Cinema in piazza'. La kermesse quest'anno prevede tre arene e 40 incontri con ospiti di primo piano come Jeremy Irons, Mathieu Kassovitz, Paul Schrader e Debra Winger. "Il nostro obiettivo e' colorare e far vivere i territori dal centro alle periferie portando luce dove non arriva piu'" ha detto Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo Cinema America durante la presentazione del cartellone alla presenza del governatore, Nicola Zingaretti, e del vice sindaco di Roma, Luca Bergamo.