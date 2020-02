Tg Roma e Lazio, le notizie del 28 febbraio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, SPALLANZANI: SARÀ DIMESSO DOMANI GIOVANE ITALIANO

Sara' dimesso domani Niccolo', il giovane italiano rientrato il 15 febbraio dalla citta' di Wuhan, in Cina, con un trasporto dell'Aereonautica militare. Il ragazzo torna a casa dopo aver completato il necessario periodo di quarantena allo Spallanzani. "L'istituto- comunicano dall'ospedale romano- e' felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo e i suoi amici". Sospiro di sollievo anche per i genitori, che nel pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa allo Spallanzani: "Nostro figlio sta benissimo e siamo felicissimi di poterlo riabbracciare. "Non si e' mai scoraggiato e ci ha detto che sicuramente tornera' in Cina", hanno detto.

RIFIUTI, PARTITI I LAVORI PER DISCARICA A MONTE CARNEVALE

Sono partiti i lavori per la realizzazione della discarica di Monte Carnevale a Roma. Da poche ore sono in azione le ruspe nell'area della Valle Galeria. Un via vai testimoniato dai video postati su Facebook dai residenti, terrorizzati dal probabile insediamento di un nuovo impianto a pochi metri da Malagrotta, che per oltre 30 anni ha ricevuto i rifiuti della Capitale. La discarica e' pronta ad accogliere tra le quattrocento e le cinquecento tonnellate al giorno, pari a un traffico quotidiano di una ventina di autotreni, per cinque anni. Numeri che pero' potrebbero non bastare a risolvere il problema della Capitale.

ROMA, ARRESTATA DONNA CHE AVEVA ABBANDONATO BIMBO DI 7 MESI

È stata arrestata per abbandono di minori la donna che ieri ha abbandonato tra i passanti un bambino di 7 mesi in via Principe Amedeo, a Roma. La donna, era stata immortalata da alcune videocamere di sorveglianza mentre lasciava il bimbo in strada e si allontanava mano nella mano con un altro bambino. A riconoscerla questa notte un capotreno a bordo di un Intercity che viaggiava verso Tarvisio. Si tratta di una 25enne italiana di origini croate, residente a Roma in una casa famiglia. Alla stazione di Bologna la donna e' stata fermata e arrestata. La bimba che viaggiava con lei e' stata portata in una casa famiglia mentre il bambino abbandonato si trova in buone condizioni all'ospedale bambino Gesu' di Roma.

DAI MARMI TORLONIA A KOUDELKA, NEL 2020 A ROMA 47 MOSTRE

Saranno i Marmi dei Torlonia a inaugurare un anno all'insegna dell'arte nella Capitale. La grande mostra attesa per il 4 aprile a Palazzo Caffarelli e' uno dei 47 appuntamenti espositivi organizzati per il 2020 nei musei civici di Roma e presentati oggi alla Centrale Montemartini dal vicesindaco Luca Bergamo. Si va dall'archeologia, con 'La Roma della Repubblica' sempre a Palazzo Caffarelli, all'arte moderna e contemporanea, con 'Back to nature'. E poi la fotografia con Josef Koudelka al Museo dell'Ara Pacis da ottobre a gennaio 2021 e i giocattoli che troveranno un loro museo dedicato a Villa Torlonia. In programma anche una grande mostra sui 150 di Roma Capitale ospitata da novembre 2020 a marzo 2021 a Palazzo Braschi.