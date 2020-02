Tg Roma e Lazio, le notizie del 27 febbraio 2020

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x40b52c28)

Negativi tutti i test effettuati fino ad ora sul Coronavirus allo Spallanzani di Roma. Ad oggi sono stati valutati 167 pazienti, 120 negativi gia' dimessi e 47 ancora ricoverati. Buone notizie anche dall'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che conferma un calo del 20% negli accessi ai Pronto soccorso nell'ultima settimana. Secondo D'Amato i cittadini hanno recepito le indicazioni sull'inutilita' di recarsi al Pronto soccorso se non in caso di una chiara necessita'.

È online sul sito dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri un video tutorial per dare indicazioni ai medici di famiglia, agli specialisti ambulatoriali e ai pediatri su come comportarsi di fronte a un paziente affetto da Coronavirus. Si va dalle risposte alle domande piu' comuni come la pericolosita' del virus, la diffusione, la durata del periodo d'incubazione, fino ai comportamenti da adottare in caso di sospetta positivita' del paziente, anche per la tutela della salute del medico stesso. CORONAVIRUS,

Non si ferma la corsa alla mascherina e c'e' chi se ne approfitta. Un cittadino del Bangladesh e' stato fermato a Roma in via IV Novembre dai Carabinieri, che gliene hanno sequestrate 159. Scattata anche una multa di 5.000 euro per violazione del Regolamento di Polizia Urbana. L'uomo e' stato sottoposto all'ordine di allontanamento per le prossime 48 ore.

Al via la gara per l'allargamento dei marciapiedi di via del Tritone e di via dei Due Macelli a Roma. I lavori dovrebbero iniziare tra 12 mesi e si concluderanno entro dicembre 2021, in tempo per lo shopping di Natale. Di 2,8 milioni il costo complessivo degli interventi. Il progetto, presentato oggi durante la commissione capitolina congiunta Mobilita' e Lavori pubblici, prevede l'allargamento dei marciapiedi di entrambe le vie, che arriverannno ad una larghezza massima di 6 metri e mezzo e il rifacimento di tutta la sede stradale di via del Tritone.