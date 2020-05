Tg Roma e Lazio, le notizie del 26 maggio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, NEL LAZIO 12 NUOVI CASI E 5 DECESSI

Nel Lazio sono 12 i nuovi casi di positivita' al coronavirus, 5 i decessi, e 29 i guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, il quale ha confermato "un trend allo 0,2%". Inoltre, ha aggiunto D'Amato, "ammontano a 42mila i test sierologici effettuati sul personale sanitario e sulle forze dell'ordine": di questi "1.003 sono risultati positivi agli anticorpi e 81 al successivo tampone".

ROMA, RAGGI: 500 EURO MULTA PER CHI GETTA IN TERRA MASCHERINE

"A Roma multe fino a 500 euro per chi getta mascherine e guanti usati". Lo ha annunciato la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, secondo la quale "in questi mesi di emergenza sanitaria legata al coronavirus i nostri operatori ecologici ci hanno segnalato piu' volte di dover raccogliere i dispositivi di sicurezza monouso buttati in strada o sui marciapiedi da persone incivili". La sindaca ha quindi spiegato di aver firmato un'ordinanza "per punire con multe salate questo comportamento vergognoso".

120 CHILI DI COCAINA DENTRO MOTO D'ACQUA: 7 ARRESTI A OSTIA

Oltre 120 kg di cocaina pura all'80% arrivati dal Peru', hanno portato all'arresto di 7 persone a Ostia. L'operazione, condotta dai Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, ha permesso di scovare un sistema di trasporto della droga da parte dei malviventi gia' ribattezzati come i Narcos di Ostia, al vertice dei quali comandavano il 36enne conosciuto come 'Maracana'', strettamente coadiuvato per la pianificazione del traffico di droga, da un 55enne detto 'Il Presidente'. L'organizzazione aveva fatto pervenire la sostanza stupefacente dal Sud America abilmente nascosta all'interno di due moto d'acqua, riempite nel tragitto di andata con della farina per dissimularne il peso.

INDIVIDUATO AEREO CADUTO NEL TEVERE, ANCORA DISPERSO L'ALLIEVO

È stato individuato nelle profondita' del Tevere il velivolo biposto Diamond, precipitato ieri poco dopo le 15 in una zona non distante dall'aeroporto dall'Urbe, a Roma. A bordo c'erano un istruttore di volo, messosi in salvo, e un allievo, attualmente ancora disperso. L'istruttore, che e' stato trovato nelle vicinanze del velivolo poco dopo l'allarme, si trova ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. Porseguono invece le ricerche per il secondo passeggero.