Tg Roma e Lazio, le notizie del 25 novembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RIFIUTI, RAGGI FIRMA ORDINANZA PER CONFERIMENTO A CIVITAVECCHIA

Per scongiurare una nuova emergenza rifiuti, la sindaca di Roma e della Citta' Metropolitana, Virginia Raggi, ha firmato oggi un'ordinanza per consentire il conferimento da parte di Ama di altre 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti nell'impianto di discarica di Civitavecchia. Il provvedimento sara' valido per il tempo strettamente necessario alla riapertura della discarica di Colleferro", che dovrebbe avvenire in pochi giorni. Ma il sito di Colleferro terminera' definitivamente il suo ciclo a partire dal 1 gennaio e ancora non sono state trovate soluzioni.

OMICIDIO SACCHI, AL VAGLIO CELLULARE LUCA E ALTRE 2 PERSONE

C'e' anche il cellulare di Luca Sacchi tra quelli sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e al vaglio del pm di Roma, Nadia Plastina, che coordina le indagini sull'omicidio del 24anne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 23 ottobre, davanti a un pub di Colli Albani. Oltre al telefono di Sacchi, sono stati sequestrati altri 2 smartphone che si aggiungono ai 5 gia' sottoposti a indagini dagli inquirenti. Gli accertamenti degli investigatori sono sui contatti, pregressi e successivi, all'aggressione mortale costata la vita al giovane.

LOTTA ALLO SPACCIO DI DROGA A ROMA, 38 ARRESTI IN UNA SETTIMANA

Trentotto persone arrestate, di cui 28 cittadini italiani e 10 stranieri, e migliaia di dosi di cocaina, marijuana, hashish, eroina, funghi allucinogeni e piante di cannabis sequestrate. Questo il bilancio dell'attivita' antidroga svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell'ultima settimana. Tra gli arresti spicca quello di Fabiola Moretti, ex donna di un boss della Banda della Magliana, sorpresa con 105 grammi di cocaina nascosta nel reggiseno. I controlli dei Carabinieri si sono concentrati tra Torre Maura, Tuscolano, Colli Aniene, Guidonia, San Basilio, Torpignattara e Tor Bella Monaca.

DA REGIONE LAZIO BANDO SCUOLE IN MEMORIA VITTIME STRAGE CIRCEO

La Regione Lazio, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha fatto rinascere un premio per le scuole secondarie e gli istituti di formazione, intitolato alle vittime della strage del Circeo, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. Gli studenti potranno elaborare scritti e progetti sul tema della violenza contro le donne e ai vincitori saranno consegnati buoni per l'acquisto di materiale didattico per un valore complessivo di cinquemila euro. "Queste giornate sono importanti se si e' concreti- ha sottolineato Zingaretti- Noi siamo la Regione che ha finalmente delle politiche di prevenzione e di presa in carico delle vittime".