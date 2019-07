Tg Roma e Lazio, le notizie del 24 luglio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

DISAGI CONTENUTI A ROMA PER SCIOPERO TRASPORTI, METRO REGOLARI

Disagi contenuti a Roma per lo sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico locale. Bus e tram hanno ridotto le corse, ma le metro A, B e B1 sono rimaste attive, cosi' come la metro C. Traffico sostenuto in mattinata sulle vie consolari e in alcune zone del centro, ma la situazione si e' risolta velocemente. A incrociare le braccia anche i taxi. Le auto bianche si sono fermate dalle 8 alle 12, ma alla Stazione Termini la situazione e' rimasta regolare.

ROMA, RAGGI VISITA CANTIERE STRADALE IN VIA TOBAGI A TORRE MAURA

Sopralluogo stamani della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in via Walter Tobagi, a Torre Maura, per verificare lo stato dei lavori per il rifacimento del manto stradale. "Nel VI Municipio stiamo rifacendo una serie di strade periferiche che non vedevano manutenzione da vent'anni- ha spiegato Raggi- Stiamo scavando, rifacendo tutti gli strati sottostanti, rimettendo in quota i tombini e liberando le caditoie. Un lavoro complesso e concreto che pian piano riporta decoro e sicurezza sulle strade".

ESTATE SICURA, 3.500 ANZIANI A CORSI ANTI-TRUFFA POLIZIA

Oltre 3.500 anziani hanno partecipato ai corsi antitruffa e autoprotezione organizzati dall'Acli, in collaborazione con la Questura di Roma. L'iniziativa era rivolta a chi, per solitudine o senilita', potrebbe diventare vittima di malintenzionati. Tra le truffe di cui e' rimasto vittima l'81% dei partecipanti ai corsi ci sono la truffa dello specchietto, la truffa delle chiavi e quella sentimentale. "Le persone spesso hanno vergogna e timore di sporgere denuncia- ha spiegato Lidia Borzi, presidente dell'Acli di Roma- Grazie alla Polizia gli anziani sono ora piu' consapevoli e attenti alle truffe".

OSPEDALE BAMBINO GESÙ: NEL 2018 AUMENTATI RICOVERI E PRESTAZIONI

Quasi 2 milioni di prestazioni ambulatoriali, 29mila ricoveri, 324 trapianti di organi, cellule e tessuti e piu' di 13mila pazienti 'rari'. Sono i numeri del 2018 dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu', presentati oggi alla presenza del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Sono state quasi 4.500 le famiglie dei pazienti ricoverati alle quali e' stato fornito un alloggio, e oltre 2.100 quelle seguite dai servizi sociali. In occasione dei 150 anni dalla fondazione dell'Ospedale, il prossimo 20 novembre si terra' un grande spettacolo all'insegna della solidarieta'.