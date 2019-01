Tg Roma e Lazio, le notizie del 24 gennaio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CAMPIDOGLIO: PIANO CAMPI ROM NON PREVEDE CASE POPOLARI

"L'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica segue la normativa vigente e non e' connessa con il Piano per il superamento dei campi rom". Lo ha precisato oggi il Campidoglio dopo le polemiche innescate da un articolo del Messaggero sull'avvio dell'operazione dal campo della Barbuta, dove vivono circa seicento persone. "Non esiste e non puo' quindi esistere alcuna strategia in materia" ha sottolineato ancora il Campidoglio. Gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno presentato un accesso agli atti per verificare se gli assegnatari nomadi fossero regolarmente nelle graduatorie per gli alloggi popolari.

CONSIGLIO REGIONALE APPROVA PIANO SOCIALE TRIENNALE

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l'astensione del centrodestra e del Movimenti Cinque Stelle, il Piano regionale sociale, di durata triennale. Il nuovo Piano, atteso da vent'anni, ha l'obiettivo di contrastare le disuguaglianze sociali e la poverta', grazie anche a nuovi investimenti. "L'approvazione di oggi e' un bellissimo segnale che viene dalla Regione vicina alle persone, abbiamo mantenuto anche questa promessa" ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

APPELLO FDI-PD-FI A RAGGI: RIDARE CASA AD ASSOCIAZIONE MATTEI

"Ridate una casa all'associazione Fratelli Mattei e aprite un museo sugli Anni di piombo". Queste le richieste avanzate oggi al sindaco di Roma, Virginia Raggi, da alcuni senatori e deputati di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Partito democratico tra i quali Fabio Rampelli, Monica Cirinna', Walter Verini e Maurizio Gasparri. La sede dell'associazione che ricorda la memoria di Virgilio e Stefano Mattei, i due figli dell'allora segretario locale del Movimento sociale italiano morti il 16 aprile 1973 in un rogo causato da un attentato incendiario, e' stata sfrattata lo scorso 7 novembre per morosita' nel quartiere Marconi.

LA MODA ENTRA AL COLOSSEO: GIOVANI STILISTI VESTONO IL PERSONALE

La moda made in Italy fa il suo ingresso al Colosseo. Saranno infatti gli studenti di fashion design dell'istituto Modartech di Pontedera e della Nuova Accademia Belle arti di Milano a firmare le divise del personale del Parco, che lo scorso giugno ha lanciato insieme ad Altaroma una open call rivolta alle accademie e alle scuole di moda italiane per creare una linea di abiti. "La creativita' italiana deve essere esaltata soprattutto in questi luoghi dell'arte" ha detto la direttrice del Parco, Alfonsina Russo, che oggi ha svelato i vincitori insieme a Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma.