Tg Roma e Lazio, le notizie del 23 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COMMERCIO, VITTORIA AMBULANTI: RITIRO DEFINITIVO DELIBERA COIA

E' stata ritirata la proposta di delibera del presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Coia, che avrebbe trasformato le rotazioni degli ambulanti in posteggi fissi. La notizia e' arrivata dopo la protesta di oggi degli ambulanti in via dei Cerchi, dove con 40 furgoni hanno bloccato la circolazione. L'assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, incontrando gli ambulanti, ha assicurato: "Questo assessorato ha l'obiettivo di creare lavoro, dunque questa delibera deve essere ritirata. Questo e' anche l'intendimento del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio".

RAPPORTO BES 2019, CALA FIDUCIA ROMANI IN ISTITUZIONI LOCALI

Scende la fiducia dei romani nei confronti delle istituzioni locali, piu' bassa della media nazionale. E' quanto emerge dal rapporto sul Benessere equo e sostenibile, in collaborazione con l'Istat, presentato oggi in Campidoglio. Secondo lo studio cala la soddisfazione nei confronti dei servizi pubblici, in particolare nei trasporti. In crescita, invece, i servizi offerti online dall'amministrazione, cosi' come e' sopra la media il reddito complessivo.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE, DOMENICA 152 COMUNI LAZIO AL VOTO

Domenica 590 mila cittadini del Lazio, residenti in 152 Comuni, saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Nessun capoluogo di Provincia andra' al voto. I riflettori saranno puntati sui 10 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Si tratta di Cassino, Veroli, Ciampino, Civitavecchia, Monterotondo, Nettuno, Palestrina, Tivoli, Civita Castellana e Tarquinia. Meta' di questi enti verranno rinnovati perche' commissariati in seguito alla caduta del sindaco eletto.

ROMA, ALLA SCUOLA MANZONI INIZIATE RIPRESE DOCU-FILM SU TOTTI

Sono iniziate questa mattina le riprese del documentario che raccontera' la storia di Francesco Totti. Ad annunciarlo sui social l'ex capitano della Roma, che oggi si e' recato alla scuola Manzoni, a San Giovanni, quella in cui ha iniziato a tirare i primi calci al pallone. Insieme a lui il regista Alex Infascelli, che ripercorrera' la vita di Totti in un racconto a tappe, che terminera' allo stadio Olimpico, ricordando l'addio al calcio di due anni fa.