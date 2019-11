Tg Roma e Lazio, le notizie del 22 novembre 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RIFIUTI, COSTA: ROMA NON SI PUÒ COMMISSARIARE

"La legge non me lo consente". Cosi'' il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha risposto oggi a chi gli chiedeva della possibilita' di commissariare la gestione dei rifiuti a Roma, anche alla luce dei contrasti tra Campidoglio e Regione Lazio sull'individuazione di nuove aree di smaltimento. "Da quando sono ministro, sto facendo il facilitatore tra il governatore, la sindaca e gli staff tecnici" ha spiegato Costa, aggiungendo che "e' il momento di applicare il piano regionale rifiuti in tutto il Lazio, incominciando a fare gli impianti. Non e' soltanto una questione di Roma".

ROMA, AL VIA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE EX CASERME GUIDO RENI

Via libera alla riqualificazione delle ex caserme di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio, con nuovi spazi pubblici, biblioteca e housing sociale. Con 24 voti favorevoli e 9 astenuti, infatti, e' stata approvata stamani in Assemblea capitolina la delibera di adozione del programma integrato dell'area di circa 55mila mq. Il progetto di riqualificazione "si inserira' in un contesto culturalmente vivo, grazie a un percorso che coinvolgera' cittadini, universita' e comunita' scientifica" ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

IN CONSIGLIO REGIONALE DUE PANCHINE ROSSE CONTRO FEMMINICIDI

Due panchine rosse sul viale di ingresso del Consiglio regionale del Lazio, per ricordare la battaglia contro la violenza sulle donne. A inaugurarle oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il presidente del Consiglio, Mauro Buschini. L'obiettivo delle due panchine e' quello di sensibilizzare tutti su un fenomeno in crescita e su reati odiosi che hanno assunto i contorni di un dramma sociale. Secondo i dati Istati, nel Lazio le donne uccise nel 2018 sono state 12, in aumento rispetto al 2017.

DE GREGORI E VENDITTI IN CONCERTO A ROMA IL 5 SETTEMBRE 2020

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno annunciato che terranno un concerto speciale il 5 settembre 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. In passato i due cantautori, che hanno segnato la storia della musica, avevano realizzato un disco insieme, 'Theorius Campus', uscito nel 1972, ma si erano esibiti insieme in pubblico molto raramente. De Gregori e Venditti hanno annunciato il concerto durante la puntata di ieri di X Factor. I biglietti sono disponibili su TicketOne gia' da oggi e dal 29 novembre nei punti vendita.