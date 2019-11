Tg Roma e Lazio, le notizie del 20 novembre 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi:

OMICIDIO SACCHI, LEGALI FAMIGLIA: ASCOLTATE ANASTASIA E PRINCI

I legali della famiglia di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona di Colli Albani, "hanno richiesto alla Procura di Roma di ascoltare Anastasia - la fidanzata di Luca - e Giovanni Princi al fine di poter chiedere spiegazioni sulle contraddizioni emerse dal primo filone di indagine". I legali hanno sottolineato che "il fine non e' quello di puntare il dito contro qualcuno, ma e' esclusivamente un fine di verita', in quanto la famiglia vuole conoscere il motivo per cui il loro figlio e' stato barbaramente ucciso".

SANITÀ, BARILLARI: NON SONO INDAGATO, NESSUN ATTO DA PROCURA

"Non ho ricevuto alcun atto dalla Procura e quindi, fino a prova contraria, non sono indagato". Lo ha detto oggi il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Barillari, dopo che il suo nome e' stato accostato a un'inchiesta nata dalla denuncia di un imprenditore di una clinica privata. Ai domiciliari sono finiti un maresciallo dei carabinieri, un sindacalista e un consulente finanziario. "Io non ho commesso alcun reato e al momento non c'e' nessun atto ufficiale che testimoni il mio coinvolgimento penale in questa vicenda" ha sottolineato Barillari, aggiungendo di aver sempre lavorato "in maniera corretta e per il bene della comunita'".

DAL 4 ALL'8 DICEMBRE TORNA A ROMA 'PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI'

Cinque giorni, oltre 520 espositori e 670 appuntamenti. Sono i numeri della diciottesima edizione di Piu' libri piu' liberi, la fiera della piccola e media editoria che si terra' nella Nuvola dell'Eur, a Roma, dal 4 all'8 dicembre. "A Roma operano circa 700 case editrici. Parliamo di un settore in buona salute e in crescita" ha ricordato il presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, durante la presentazione al Tempio di Adriano. Tra gli appuntamenti da non perdere un ricordo di Andrea Camilleri a pochi mesi dalla sua scomparsa.

ROMA, MUNICIPIO I: IN CAMPO PER DIRITTI CON SCUOLE E LUDOTECHE

Rimettere in moto l'ascensore sociale "per evitare che i bambini poveri restino tali tutta la vita". Lavorare "per estendere i diritti a chi non ne ha, come i bambini immigrati". Questi, a 30 anni dalla Convenzione Onu dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alcuni degli obiettivi delle politiche messe in campo dal I Municipio. A ricordarli questa mattina e' stata la presidente Sabrina Alfonsi durante il convegno 'D(I)ritti al traguardo'. Alfonsi, tra le altre cose, ha ricordato i progetti 'Scuole Aperte', le ludoteche e i laboratori municipali.