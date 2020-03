Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 marzo 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, A ROMA POSITIVI ANCHE POLIZIOTTO E VIGILE DEL FUOCO

Un poliziotto, originario di Pomezia dove risiede la famiglia, e un giovane allievo vigile del fuoco, proveniente da Piacenza, sono risultati positivi al Coronavirus. Entrambi sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma. Nel corso dei test, sono risultati positivi anche i familiari del poliziotto: la moglie, i due figli e la cognata. Per questo motivo sono state sospese le lezioni al Liceo Pascal di Pomezia e il Corso di Laurea di Informatica della Sapienza, frequentati dai due figli. L'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, ha sottolineato che "la cosa importante e' la mancanza di focolai autctoni, perche' tutti i casi positivi sono riconducibili ai focolai delle regioni del Nord".

GUALTIERI VINCE SUPPLETIVE ROMA CENTRO, RAGGI: ORA CI DIA FONDI

Roberto Gualtieri ha vinto le suppletive di Roma centro e subentrera' in Parlamento a Paolo Gentiloni che, nominato commissario europeo, aveva lasciato il seggio. Il ministro dell'Economia, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto il 62,2% dei consensi. "Ha votato meno del 30%, l'esito era scontato- ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Sono contenta che durante la campagna elettorale abbia rilevato che servono piu' fondi per Roma: quando vuole allargare i cordoni della borsa noi siamo pronti".

DOMANI RIAPRE GALLERIA GIOVANNI XXIII, RAGGI: LAVORI IN ANTICIPO

Riaprira' domattina al traffico, dopo i primi interventi di riqualificazione, la Galleria Giovanni XXIII. Completata la prima fase dei lavori nel tratto della canna nord in direzione via Pineta Sacchetti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi ha verificato stamattina lo stato dei lavori e ringraziato gli operai, in un sopralluogo nella galleria insieme all'assessore alle Infrastrutture, Linda Meleo. Questi interventi, ha detto Raggi, "mancavano da quando la galleria e' stata aperta. Sappiamo che per i cittadini e' stato un momento difficile, ma i lavori sono finiti nei tempi e gli interventi di manutenzione sono stati tanti e importanti".

PIAZZA VITTORIO LIBERA DA BANCARELLE, TRASFERITE DA PORTICI

Erano uno dei simboli del degrado di piazza Vittorio, sfuggite al trasferimento dello storico mercato ai tempi dell'amministrazione Veltroni. Ora sono solo un ricordo. Da oggi le bancarelle sotto i portici di piazza Vittorio sono state trasferite ufficialmente, destinazione il mercato Viminale di via Cesare Balbo. "Oggi e' una grande giornata- ha commentato la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, presente questa mattina insieme agli agenti del gruppo della Polizia locale- Questi portici liberi sono una grande bellezza, era un obiettivo difficile ma ci siamo riusciti".