Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CONCERTONE PRIMO MAGGIO: 16 ARRESTI E 45 TONNELLATE RIFIUTI

Non solo le migliaia di spettatori sotto al palco di San Giovanni. Tra i numeri del 'concertone' del primo maggio ci sono anche quelli sui rifiuti lasciati a terra alla fine della manifestazione, ben 45 tonnellate, e sui controlli delle forze dell'ordine. In manette sono finiti 16 pusher italiani e stranieri. I Carabinieri, nel corso delle perquisizioni, hanno sequestrato 138 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, 2,9 grammi di eroina, oltre a varie pasticche di ecstasy.

'ONORE A MUSSOLINI' A MILANO, DASPO PER 8 ULTRAS DELLA LAZIO

Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto il daspo per 8 ultras della Lazio che lo scorso 24 aprile hanno esposto uno striscione, vicino a piazzale Loreto, con la scritta 'Onore a Benito Mussolini'. I tifosi della Lazio, a Milano per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, sono stati individuati grazie alle foto e ai video fatte dai passanti alle auto degli ultras, dentro cui le forze dell'ordine hanno rinvenuto manteriale collegato direttamente al blitz.

LAZIO, CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020: SI PARTE IL 16 SETTEMBRE

La Regione Lazio ha approvato il calendario scolastico 2019-2020 delle scuole primarie e secondarie. Saranno 206 i giorni di lezione, a partire da lunedi' 16 settembre 2019 fino all'8 giugno 2020. Tutte le scuole potranno anticipare l'apertura rispetto al 16 settembre. Le vacanze di Natale dureranno 15 giorni, dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua inizieranno il 9 aprile e si concluderanno il 14. Ulteriori quattro giorni di chiusura sono previsti in occasione delle festivita' nazionali del 1 novembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno.

'FUTURA LEONARDO', A ROMA CELEBRAZIONI 500 ANNI DALLA MORTE

Laboratori, caccia al tesoro digitale, visite guidate per bambini, ma anche performance artistiche e installazioni. Tutto ispirato a Leonardo da Vinci. Da oggi a sabato, a Castel Sant'Angelo, si respirera' il genio di Leonardo Da Vinci per celebrare i 500 anni dalla sua morte, grazie a 'Futura Leonardo', l'iniziativa del Miur dedicata al genio italiano, inaugurata oggi dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "Grazie a questo evento- ha spiegato Bussetti- i ragazzi saranno sempre piu' consapevoli dell'importanza di Leonardo per il progresso della nostra civilta'".