Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 dicembre 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

NASCE OSSERVATORIO PARLAMENTARE PER ROMA: PIU' POTERI E RISORSE

Trentaquattro deputati e senatori di vari schieramenti - da Forza Italia a Leu, dalla Lega al Pd al Movimento Cinque stelle - hanno formato un Osservatorio parlamentare per Roma, chiedendo per la Capitale un ordinamento speciale, perche' "l'attuale configurazione del Comune non e' adeguata a una citta' con un'estensione pari a 9 Capitali europee". Nel documento si chiede di individuare regole che garantiscano alla citta' i poteri e le relative risorse finanziare per una efficace gestione amministrativa. L'Osservatorio ha inoltre chiesto, con una mozione, di potenziare, in previsione del Giubileo del 2025, le strutture di accoglienza dei pellegrini.

DA REGIONE LAZIO BANDO 500MILA EURO PER INDENNIZZO VITTIME USURA

Da oggi il Lazio e' la prima regione in Italia che prevede la possibilita' di un indennizzo a fondo perduto alle vittime di usura. Ad annunciarlo il governatore, Nicola Zingaretti, che ha presentato un bando da 500mila euro per indennizzi a fondo perduto fino a 20.000 euro, il tutto in un pacchetto di altre norme che prevedono l'assistenza psicologica e legale e la possibilita' di forme di garanzia con le banche. "È un fondo che non avra' scadenza- ha spiegato Zingaretti- e verra' sempre rifinanziato, in modo che ogni anno chi e' vittima dell'usura e ne vuole uscire sapra' che ha queste risorse a disposizione".

ORDINE AVVOCATI ROMA PRESENTA PIANO MOBILITÀ AREE GIUDIZIARIE

Completare le piste ciclabili presenti, posizionare nuove rastrelliere accanto agli uffici giudiziari, ma anche colonnine elettriche e parcheggi per disabili e per donne in gravidanza. Sono i punti principali del primo 'Piano per la mobilita'' dell'Ordine degli avvocati di Roma, presentato questa mattina alla sindaca Virginia Raggi. Il Piano servirebbe migliaia di avvocati che quotidianamente si spostano all'interno del quartiere Prati, tra gli uffici della Cassazione e le altre sedi giudiziarie. Favorevole la risposta della Raggi, che ha ribadito l'importanza "come in questo caso, di raccogliere le esigenze di chi vive il territorio".

SORPRESA ALLA MARCIGLIANA, SPUNTA VILLA RUSTICA III SECOLO A.C.

A Roma, nella riserva naturale della Marcigliana, e' stata individuata e studiata una Villa Rustica, databile al III secolo a.C. e rimasta in uso fino al V-VI secodlo d.C., la cui complessa stratificazione testimonia le varie fasi di vita dell'edificio attraverso i secoli. La struttura e' stata rinvenuta durante i lavori di costruzione della nuova linea elettrica Roma Nord-San Basilio condotti dalla societa' Areti. "Questa scoperta- ha commentato la Soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro - e' un altro tassello di quel grande e sorprendente affresco che e' il sottosuolo di Roma".