Tg Roma e Lazio, le notizie del 19 settembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RIFIUTI, A FINE ANNO A ROMA DIFFERENZIATA AL 46%: CALO A LUGLIO

La raccolta differenziata a Roma a fine anno si attestera' tra il 45,5 e il 46%. E' la previsione che ha messo nero su bianco Ama all'interno di un report inviato alla Regione Lazio. Tra gennaio e luglio, si legge nel documento, e' stata raggiunta una percentuale del 45,6% rispetto al 44% del 2018. Tale andamento e' caratterizzato da una crescita costante su base mensile che ha raggiunto nel mese di giugno la quota del 46,8%. Tuttavia, a luglio si e' registrato un calo nell'intercettazione della raccolta differenziata. Novita' in vista nella raccolta a Trastevere, San Lorenzo e nel IV e V municipio.

EFFETTO RENZI IN CAMPIDOGLIO, SI DIMETTE ROBERTO GIACHETTI

La nascita del nuovo movimento di Matteo Renzi, Italia Viva, crea le prime conseguenze in Campidoglio. Roberto Giachetti, deputato Pd ed ex candidato sindaco ha deciso di rassegnare le sue dimissioni da consigliere dell'Assemblea capitolina, dove era stato eletto con il Partito democratico nel 2016 all'esito della campagna elettorale durante cui venne sconfitto da Virginia Raggi. Al suo posto, una volta formalizzate le decisioni, scorrendo le liste dei non eletti Pd dovrebbe entrare in Campidoglio Anna Paola Concia, anche lei renziana: Concia potrebbe confluire nel Misto come espressione di Italia Viva.

A FRASCATI AL VIA COSTRUZIONE 'DTT' DI ENEA PER NUCLEARE PULITO

Si chiama Divertor Tokamak test e nasce per rispondere ad alcuni tra i principali problemi legati alla fusione nucleare pulita, in particolare, a come controllare l'enorme quantita' di calore che viene generata. Si tratta della nuova gigantesca macchina che sta per essere costruita a Frascati dall'Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l'energia. Il progetto, presentato questa mattina, prevede la realizzazione di un cilindro ipertecnologico dove si sperimenteranno, piu' in piccolo, le stesse tecnologie per la fusione nucleare che saranno poi utilizzate per la produzione di energia nel 2050 nella prima centrale del mondo, in Francia. L'investimento e' di 500 milioni. L'impatto sul Pil italiano sara' di circa 2 miliardi. 1.500 i posti di lavoro tra scienziati e tecnici.

CHIUSE LE INDAGINI SU RESTAURO TORRI EUR, 12 GLI INDAGATI

La Procura della Repubblica di Roma ha concluso le attivita' investigative, relative al progetto di ripristino del complesso immobiliare delle 'Torri di Ligini' all'Eur e dello storico 'Palazzo Raggi' in via del Corso. Dodici le persone indagate, tra le quali l'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, Giovanni Caudo. Secondo i pm, a quel tempo, l'attuale presidente del Municipio III avrebbe approvato un progetto di restauro che non prevede alcun tipo di onere al Comune invece di una ristrutturazione edilizia, che prevede invece il pagamento di oneri concessori.