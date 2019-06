Tg Roma e Lazio, le notizie del 19 giugno 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CINEMA AMERICA, AGGREDITA L'EX RAGAZZA DEL PRESIDENTE CAROCCI

Ancora un'aggressione ai ragazzi del Cinema America. Questa volta la vittima e' l'ex ragazza del presidente dell'associazione Piccolo America, Valerio Carocci. La donna sarebbe stata aggredita nelle zone adiacenti all'arena estiva di piazza San Cosimato, a Trastevere. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata gia', con i Carabinieri, nelle indagini sull'altra aggressione avvenuta sabato ai danni di quattro giovani che indossavano la maglietta bordeaux del Cinema America. Al momento sono stati identificati e denunciati quattro appartenenti a movimenti dell'estrema destra Blocco studentesco e Casapound.

ESTORSIONE E RAPINA A ROMA, DUE ARRESTI CLAN CASAMONICA

La Squadra Mobile di Roma ha arrestato questa mattina due appartenenti alla famiglia Casamonica per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. Le indagini erano scattate dopo la denuncia di un cittadino egiziano che voleva affittare un appartamento in zona Morena Gregna Sant'Andrea. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato: "Non abbassiamo lo sguardo. Avanti con la legalita'. Fuori la mafia da Roma".

RIFIUTI, UFFICIALE CDA AMA: MELARA PRESIDENTE E LONGONI AD

Luisa Melara e' il nuovo presidente di Ama, Carlo Longoni il nuovo amministratore delegato e Massimo Ranieri il terzo consigliere. I tre hanno notificato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, l'accettazione formale dei nuovi incarichi e nel pomeriggio hanno tenuto la prima riunione. Le rassicurazioni ricevute dal Campidoglio sul fronte delle garanzie finanziare per sostenere la municipalizzata dei rifiuti, in particolare in questa fase emergenziale, hanno consentito al futuro Cda di rimuovere gli ultimi indugi.

BONISOLI: IL VITTORIANO DIVENTERÀ AUTONOMO E GRATUITO

"Il Vittoriano diventera' un museo autonomo, avra' un comitato scientifico e sara' completamente gratuito". Lo ha annunciato oggi il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Alberto Bonisoli, in occasione della presentazione a Roma della mostra 'Lessico italiano. Volti e storie del nostro Paese'. La mostra inaugurata oggi rappresenta un "progetto pilota" dell'autonomia del Vittoriano, che "sara' decisa entro la fine dell'anno e partira' dal primo gennaio 2020", ha spiegato Bonisoli.