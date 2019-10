Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 ottobre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ROMA, MONTUORI: ZONA EX CASERME RENI SARÀ QUARTIERE RESIDENZIALE

"La zona delle ex caserme Guido Reni sara' trasformata in un piccolo quartiere residenziale, con una serie di indicazioni che derivano da un concorso di architettura internazionale". A spiegarlo l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori. La giunta ha approvato la delibera, che ora andra' al vaglio delle commissioni e dell'Assemblea capitolina. "Il progetto- ha sottolineato Montuori- non prevede nuovo consumo di suolo e una serie di spazi pubblici tra gli edifici residenziali, come un un centro civico di nuova generazione di cui stiamo discutendo con la rete delle Biblioteche di Roma".

ZINGARETTI: NEL LAZIO PARTE GRANDE PIANO DI PIANTUMAZIONE ALBERI

"Nel Lazio sta partendo il piu' grande piano italiano di piantumazione di alberi, per dare un segnale di controtendenza". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando la campagna 'Ossigeno', che prevede la piantumazione di sei milioni di alberi dal 2020 al 2022 con un investimento di 12 milioni di euro nel triennio. "Tutti abbiamo sofferto vedendo le immagini del'Amazzonia che bruciava nell'indifferenza generale- ha sottolineato Zingaretti- Ma non si puo' solo piangere, servono azioni concrete".

DA MARZO 2020 A PALAZZO CAFFARELLI 96 MARMI COLLEZIONE TORLONIA

La collezione Torlonia e' finalmente pronta per essere esposta. Dal 25 marzo 2020 al 10 gennaio 2021, novantasei marmi restaurati con il contributo di Bulgari saranno visibili al pubblico in una grande mostra a Roma, nella nuova sede espositiva dei Musei Capitolini a Palazzo Caffarelli. "È una collezione stupefacente che il pubblico non vede da piu' di 70 anni- ha detto il ministro per i Beni e le Attivita' culturali e il Turismo, Dario Franceschini, durante la presentazione a Palazzo Corsini- Stiamo lavorando per individuare un luogo adatto insieme al Comune e alla famiglia per la creazione di un Museo Torlonia a Roma".

ROMA, RIAPRE IL MERCATO DI 'CAMPAGNA AMICA' AL TIBURTINO

Taglio del nastro a Roma per il mercato di Campagna Amica di via Tiburtina 695, a Casal Bruciato, riaperto questa mattina dopo un periodo di lavori resi possibili grazie ad un investimento di Coldiretti Lazio. Oltre venticinque espositori in uno spazio di 500 metri quadrati completamente ristrutturato. Dai prodotti della terra, come frutta e verdura, alla carne, dal pesce al formaggio fino al pane, latte e uova, tutto arriva dai territori del Lazio. "Oggi restituiamo a questo quadrante di Roma un mercato nuovo e piu' grande" ha detto il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.