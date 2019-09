Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 settembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

BLITZ ANTIDROGA A ROMA: RAFFICA ARRESTI, ANCHE AMICI 'DIABOLIK'

Ventuno provvedimenti cautelari tra Torpignattara, La Rustica, Acilia, Infernetto, Pietralata e Fonte Nuova. E' il bilancio del blitz antidroga della Polizia scattato all'alba nell'ambito dell'operazione 'Lucifero 2017'. Tra gli arrestati c'e' anche Davide Barberis, "personal trainer" legato ad Arben Zogu e all'ex capo ultra' della Lazio, Fabrizio Piscitelli, ucciso al parco degli Acquedotti il 7 agosto scorso. Insieme a loro gestiva lo spaccio in zona Ponte Milvio. A finire in manette anche altri elementi di spicco della criminalita' romana, tra i quali Fabrizio Capogna e Gaetano Giuseppe Mazza. Secondo il Capo della Squadra Mobile di Roma, Luigi Silipo, questa indagine "consente di ridisegnare la mappa dello spaccio a Roma. Abbiamo capito come i grandi distributori rifornivano le piazze".

PROCURA ROMA DISPONE INDAGINI SU FONDI MANUTENZIONE STRADE

La Procura di Roma ha disposto accertamenti su tutti i Municipi di Roma per verificare come siano stati spesi i fondi derivanti dalle multe e destinati alla manutenzione stradale per la riparazione delle buche. L'attivita' istruttoria rientra nel procedimento avviato nell'aprile scorso dal pm Antonia Giammaria dopo un esposto presentato dal Codacons secondo cui il denaro proveniente dalle contravvenzioni sarebbe stato utilizzato per altre finalita'. Al momento il procedimento e' senza ipotesi di reato o indagati. Nell'esposto l'associazione di consumatori ipotizza il reato di falso. ROMA,

SGOMBERATI CLOCHARD DAVANTI INGRESSO STAZIONE TERMINI

La Polizia locale di Roma Capitale ha sgomberato questa mattina i clochard che stazionavando in prossimita' dell'area taxi antistante la stazione Termini. La decisione di intervenire e' sopraggiunta in seguito a diversi reclami dei cittadini sul degrado dell'area. Dopo l'operazione, e' intervenuta anche l'Ama per ripulire la zona. Otto le persone identificate che, in seguito all'arrivo delle forze dell'ordine, hanno deciso di allontanarsi volontariamente. Una donna straniera con problemi psicofisici e' stata invece affidata alla Sala operativa sociale del Comune di Roma.

VISIONI DAL PANTHEON ALL'EUR, AL VIA 3 MESI FESTIVAL VIDEOCITTÀ

Da venerdi' 20 settembre a Roma torna Videocitta', il Festival della visione, ideato da Francesco Rutelli. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto 180 mila partecipanti, Videocitta' quest'anno rafforza la sua presenza e promette tre mesi dedicati all'audiovisivo. Tra gli eventi piu' attesi il progetto dedicato alle videoinstallazioni monumentali che attraversera' l'oculo del Pantheon, ma anche le luci al Palazzo dell'Eni all'Eur, in piazza della Minerva e sulla Basilica di Sant'Agostino. Cuore pulsante di Videocitta' saranno invece le ex caserme di via Guido Reni.