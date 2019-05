Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

PIANO INDUSTRIALE ROMA METROPOLITANE, IN ARRIVO 45 LICENZIAMENTI

Licenziamento collettivo per 45 lavoratori. Questo il passaggio piu' importante del testo protocollato, firmato e trasmesso dall'amministratore unico Marco Santucci, del nuovo piano industriale di Roma Metropolitane, per il biennio 2019-2020. Il piano non e' stato ancora approvato dal Comune di Roma, ma il percorso e' ormai chiaro: "Appare evidente la necessita' di una riorganizzazione dell'attuale struttura", che passa per "una riduzione dell'organico pari a 45 unita' si legge nel documento.

RAGGI PRESENTA NUOVO CONTRATTO DIPENDENTI: PREVIDENZA PER VIGILI

Un meccanismo che premia la produttivita' con un 'nuovo' salario accessorio composto dal 30% di meriti del singolo e 70% della struttura. E poi rafforzamento del welfare aziendale, previdenza per la Polizia locale, nuovi bandi per le posizioni organizzative. Sono le novita' del nuovo contratto collettivo decentrato dei dipendenti di Roma Capitale firmato e presentato stamattina in Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il nostro obiettivo e' erogare il servizio ai cittadini, e se chi lavora qui non e' nelle condizioni migliori, l'output e' di scarsa qualita'" ha spiegato Raggi.

SCONTRI COPPA ITALIA, CONDANNA A 2 MESI PER TRE ULTRAS LAZIO

Il Tribunale di Roma ha disposto una condanna a due mesi e 20 giorni e due obblighi di firma per i tre tifosi della Lazio arrestati mercoledi' in occasione dei disordini scoppiati a Ponte Milvio prima dell'inizio della finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Ai tre tifosi, attualmente nel carcere di Regina Coeli ma che saranno rimessi in liberta' in giornata, era contestato dalla Procura il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

RAPINANO FARMACIA E TENTANO CONFONDERSI TRA PASSANTI: UN ARRESTO

Dopo aver rapinato una farmacia di via Appia Nuova, avevano tentato di scappare tra i passeggeri del Terminal Anagnina. Ma i due rapinatori sono stati rintracciati e fermati dai Carabinieri. In manette e' finito un ventenne di Frascati. Il giovane e' stato identificato, come confermato dal personale della farmacia e dalle immagini di videosorveglianza interne al negozio, per gli abiti indossati durante la rapina. Un 34enne di Frascati e' stato invece denunciato a piede libero con la stessa accusa.