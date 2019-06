Tg Roma e Lazio, le notizie del 17 giugno 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

TOTTI: HO DATO LE DIMISSIONI DALLA ROMA, NON PER COLPA MIA

Francesco Totti lascia la Roma. L'ex capitano e dirigente giallorosso, durante una conferenza stampa al Salone d'Onore del Coni, ha annunciato le sue dimissioni. "Mai avrei pensato di farlo- ha spiegato Totti- ci ho pensato per mesi, ma non sono stato messo nelle condizioni per lavorare. Mi dimetto non per colpa mia". Totti ha pero' sottolineato che questo "e' un arrivederci, non un addio. Prendero' altre strade, al momento giusto, con un'altra proprieta' io ci saro'".

PREFETTO ROMA IN VISITA A TOR BELLA MONACA: PROBLEMI MOLTO SERI

Il neo prefetto di Roma, Gerarda Maria Pantalone, ha riunito questa mattina l'Osservatorio per la legalita' in viale Duilio Cambellotti, a Tor Bella Monaca, nella sede del VI Municipio. "Ho voluto cominciare con un Municipio non del Centro storico perche' intendo portare la vicinanza dello Stato ai territori e alle periferie" ha spiegato Pantalone, sottolineando che l'attenzione si e' focalizzata sui roghi tossici e sull'abbandono di rifiuti. Inoltre ci saranno interventi specifici contro lo spaccio di droga.

A ROMA E-GAP, SERVIZIO RICARICA A DOMICILIO AUTO ELETTRICHE

E' entrato in funzione a Roma il servizio di ricarica di veicoli elettrici firmato E-Gap, il primo in Europa che consente una ricarica rapida, su richiesta e a domicilio, attraverso l'utilizzo di mini van. Il servizio al momento e' disponibile nel centro storico oltre a Vigna Clara, Fleming, Prati, Parioli e Trieste. "La mobilita' elettrica va sostenuta e promossa- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione- Ho conosciuto questa start up alla Maker faire di Roma, e siamo felici di accogliere nella nostra citta' un servizio come questo".

350 EVENTI IN 150 COMUNI, ZINGARETTI: E' ESTATE DELLE MERAVIGLIE

Oltre 350 manifestazioni tra concerti, proiezioni ed eventi enogastronomici, in 150 comuni del Lazio. È 'l'Estate delle Meraviglie', la manifestazione della Regione Lazio che ha l'obiettivo di far vivere e apprezzare le bellezze del territorio. "Per chi ama lo sport, la cultura e la bellezza, questo evento e' una sintesi perfetta- ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Faccio un appello a partecipare riempiendo le piazze di vita e di voglia di incontrarsi".