Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 maggio 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COPPA ITALIA, 5 ARRESTI TRA 'IRRIDUCIBILI' LAZIO E 3 DASPO

Sono 5 in totale gli ultras appartenenti agli 'Irriducibili' della Lazio arrestati ieri dalla Polizia di Stato per gli scontri avvenuti prima della finale di Coppia Italia Atalanta-Lazio. Due sono stati arrestati per possesso di artifizi pirotecnici, altri 3 tifosi invece sono stati intercettati e arrestati per i disordini che si sono verificati a Ponte Milvio dove e' stata incendiata con una torcia un'autovettura della Polizia di Roma Capitale. Per 4 di loro e' scattato il Daspo.

COMUNE-REGIONE-MINISTERO: SÌ AD AMPLIAMENTO CITTÀ GIUDIZIARIA

La Citta' giudiziaria di Roma Capitale saraa' ampliata. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, hanno firmato, davanti al presidente della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, un protocollo d'intesa finalizzato proprio a questo scopo. L'intervento di ampliamento e' diventato necessario perche' le strutture di piazzale Clodio hanno bisogno di lavori di rinnovamento e ristrutturazione. Pertanto, nell'area del parco di Monte Mario, sara' costruito un nuovo edificio.

'BLOCCA DEGRADO', ANCE E ACER CON I COMMERCIANTI DEL CENTRO

Ance e Acer, insieme ai comitati civici, si sono dati appuntamento questa mattina a largo San Rocco per la prima uscita romana della campagna 'Blocca degrado' partita da Genova lo scorso 10 maggio. L'iniziativa punta ad attirare l'attenzione delle amministrazioni sui tanti cantieri bloccati, spesso per colpa della burocrazia. A posizionare i cartelli oggi sono stati i commercianti del Tridente con un tour che ha toccato piazza Augusto Imperatore, il mercato di Piazza Monte d'Oro e via di Ripetta.

MIGRANTI, UIL LAZIO: SENZA DI LORO -19 MLD PIL E 80MILA IMPRESE

Una contrazione del Pil regionale di 19 miliardi di euro, la scomparsa di 80mila imprese e 300mila occupati in meno. Questo lo scenario qualora nel Lazio venissero espulsi i 680mila stranieri regolarmente residenti e si imponesse un blocco totale dei flussi migratori in entrata, secondo una ricerca della Uil del Lazio e dell'istituto Eures presentata oggi a Roma. Allontanare gli stranieri comporterebbe, secondo lo studio, un immediato calo demografico e un conseguente invecchiamento della popolazione residente.

DAI MANESKIN A THOM YORKE, TORNA MUSICA ROMA SUMMER FEST

Roma e' pronta per tornare capitale della musica con il Roma Summer Fest. Dal 23 giugno al 2 agosto, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, sfileranno artisti come Thom Yorke, Skunk Anansie, Ben Harper, Maneskin, Irama, Gazzelle, tutti insieme per un programma innovativo e poliedrico. L'inaugurazione il 23 e 24 giugno con una doppia serata in compagnia dei Maneskin. "Il programma del Roma Summer Fest e' davvero eccezionale, un regalo di energia per la Capitale" ha spiegato l'amministratore delegato di Musica per Roma, Jose' Dosal.