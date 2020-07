Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 luglio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORONAVIRUS, REITHERA VERSO SPERIMENTAZIONE CLINICA VACCINO

L'azienda farmaceutica ReiThera prosegue a passo spedito la sua corsa verso il vaccino anti Covid. L'azienda di Castel Romano, che la scorsa settimana ha ricevuto la visita dei ministri della Salute e della Ricerca, Roberto Speranza e Gaetano Manfredi, si prepara ad entrare nel vivo della produzione con la sperimentazione clinica del vaccino, con i volontari sani, una volta passato il vaglio del Sistema sanitario nazionale. "Se la sperimentazione andra' a buon fine- ha spiegato l'ad di ReiThera, Antonella Folgori- si proseguira' con gli studi clinici delle fasi II e III, in cui si allarghera' il numero di volontari sani per confermare la sicurezza e dimostrare anche l'efficacia del vaccino".

ROMA, SEQUESTRATO CAMPO NOMADI DI CASTEL ROMANO

E' stato sequestrato questa mattina il campo nomadi di Castel Romano, alle porte della Capitale. I caschi bianchi hanno provveduto a sequestrare l'intera area dell'accampamento a via Pontina che vanta una superficie di circa 65mila metri quadri. L'operazione si e' resa necessaria a seguito delle attivita' illecite che sistematicamente venivano svolte nel campo e che hanno portato a una gravissima situazione di degrado ambientale. L'Autorita' giudiziaria, titolare delle indagini, ha disposto che la Polizia locale dovra' vigilare sulle operazioni di custodia e bonifica che verranno attivate.

TRASPORTI, ASSUNTI 330 NUOVI AUTISTI ATAC E 82 OPERAI

Roma Capitale ha dato il via libera al Piano delle Assunzioni di Atac per il 2020: l'azienda di trasporto pubblico locale potra' contare su 330 nuovi autisti e 82 operai da inserire nell'organico entro fine anno. Lo prevede una delibera della Giunta capitolina, che autorizza il rappresentante dell'Amministrazione a esprimere parere favorevole al Piano durante la prima Assemblea ordinaria dei soci di Atac. "Il risanamento di Atac passa anche attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti- ha detto la sindaca Virginia Raggi- Oltre ad aver aumentato la flotta, il piano prevede l'arrivo di 412 nuove risorse per il 2020, solo nel 2019 abbiamo assunto 250 autisti e 135 operai. In due anni sono circa 800 dipendenti in piu'".

ROMA, GDF RECUPERA 100 REPERTI ARCHEOLOGICI IN CASA PRIVATA

Un vero e proprio 'museo privato' e' stato scoperto dai Finanzieri del Comando provinciale di Roma in un appartamento nel quartiere Monteverde. Nell'abitazione di una donna giordana sono stati rinvenuti 101 manufatti di grande valore, alcuni dei quali risalenti all'epoca protostorica e altri all'eta' ellenistico-romana. Tra i reperti rinvenuti spiccavano ampolle in vetro, balsamari, piccole bottiglie con ansa, monete e medaglie, accuratamente sistemate all'interno di alcune bacheche e un rarissimo sigillo cilindrico mesopotamico di epoca protostorica con un'incisione di stile protodinastico, presumibilmente risalente al 2750 a.C. La donna dovra' rispondere dei reati di detenzione abusiva di materiale archeologico e ricettazione.