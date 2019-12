Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 dicembre 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CUCCHI, DUE CARABINIERI IMPUTATI: DEPISTAGGIO C'È STATO ORDINATO

Colpo di scena al processo a carico degli otto carabinieri accusati di aver "depistato" l'inchiesta sul pestaggio di Stefano Cucchi. I due militari dell'Arma Massimiliano Colombo Labriola e Francesco Di Sano hanno annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile contro i superiori coimputati Francesco Cavallo e Luciano Soligo. "Non sapevamo del pestaggio. Dopo i Cucchi, le vittime siamo noi. C'e' stata una strana insistenza nel chiederci di eseguire quelle modifiche che all'epoca non capivamo. Non siamo nella stessa linea gerarchica, l'abbiamo subita, erano ordini", hanno detto i due.

PARAGONA UE A AUSCHWITZ, RAGGI: STOP RAPPORTI FUMETTISTA CON COMUNE

La sindaca Virginia Raggi ha interrotto i rapporti tra il Comune di Roma e il disegnatore Mario Improta, alias Marione, dopo la pubblicazione della vignetta con cui il fumettista ha raffigurato l'Ue come il campo di sterminio di Auschwitz. La scelta della sindaca e' arrivata dopo le polemiche sollevate dall'opposizione e della Comunita' ebraica di Roma. Insieme avevano chiesto lo stop alla collaborazione a titolo gratuito di Improta con il Campidoglio, attraverso la quale il fumettista aveva realizzato una campagna di educazione civica nelle scuole.

COTRAL, ARRIVANO 500 NUOVI BUS: IN TOTALE 1.000 IN QUATTRO ANNI

Altri 500 nuovi pullman entro il 2020. Quasi 1.000 in 4 anni, oltre due terzi della flotta rinnovata. Continua il processo di rinnovamento della flotta Cotral. Oggi i primi esemplari della nuova fornitura sono stati presentati dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. I nuovi bus, acquistati con 106 milioni di risorse di Cotral, sono caratterizzati da una nuova livrea: lo sfondo resta blu ma sono ben piu' visibili i colori rosso e arancione sulla fiancata. "Cotral- ha commentato Zingaretti- era un'azienda con 350 milioni di debiti e uno dei parchi mezzi piu' vecchi d'Italia. Ma questi sono stati 6 anni di rinascita".

MILLE CARABINIERI PER 'NATALE SICURO': 292 ARRESTI IN 15 GIORNI

Droga, borseggi, furti nei negozi e rapine. Sono 292 le persone arrestate dalle forze dell'ordine a Roma a partire dall'1 dicembre nell'operazione "Natale Sicuro", che prevede il rafforzamento della presenza dei Carabinieri impegnati sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Mille i Carabinieri in campo, in uniforme e in borghese, per controllare negozi e centri commerciali in tutti i quartieri della Capitale.

CAMBIAMO! MANIFESTA IN CAMPIDOGLIO: STOP DEGRADO, RAGGI VATTENE

"Basta degrado, Raggi dimettiti". È il messaggio impresso sul grande striscione esposto in piazza del Campidoglio dai militanti di Cambiamo!, la formazione politica di Giovanni Toti, che stamattina hanno organizzato una manifestazione, lanciata con l'hashtag #iomirifiuto, contro le politiche ambientali di Roma Capitale. A coordinarli il consigliere della Regione Lazio Adriano Palozzi, tra i fondatori nazionali di Cambiamo.