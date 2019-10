Tg Roma e Lazio, le notizie del 14 ottobre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ZINGARETTI: CENTROSINISTRA CERCHI FIGURA PER VINCERE A ROMA

Evitare di alimentare polemiche, ma concentrarsi sulla ricerca di una figura che possa battere la sindaca di Roma, Virginia Raggi, alle prossime elezioni. E' l'invito rivolto dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al partito romano, dopo le critiche ricevute per aver chiesto piu' collegialita' alla Raggi sulle scelte per risollevare la Capitale. "Consiglio al centrosinistra di concentrarsi a costruire un programma, una compagine, e cercare figure che siano competitive per vincere- ha detto Zingaretti- Alla Regione Lazio ce l'abbiamo fatta, ricordo che al Comune di Roma da qualche tempo riesce un po' piu' difficile".

TRASPORTI, APPELLO ATAC: SUBITO DELIBERA GIUNTA O PERDIAMO 425 MLN

"Se entro il 31 dicembre 2020 non saranno presentati i contratti, i finanziamenti ministeriali di 425 milioni per le metro A e B saranno persi". E' l'appello lanciato dal direttore amministrativo dell'Agenzia Roma servizi per la Mobilita', Enrico Sciarra, durante la commissione capitolina Mobilita' convocata per fare il punto sulla convenzione tra ministero delle Infrastrutture e Roma Capitale. I fondi sono destinati all'ammodernamento delle linee A e B della metro e all'acquisto di nuovi treni. "I ritardi sono stati accumulati a causa di un ricorso della Regione Veneto" ha spiegato il presidente di commissione, Enrico Stefa'no.

RINASCE TORRE MEDIEVALE PALIDORO, INTESA REGIONE-CARABINIERI

Sara' dedicata a Salvo D'Acquisto la Torre di Palidoro, gioiello medievale eretto a Passoscuro durante il periodo delle invasioni saracene, e oggi affidato ai Carabinieri con un protocollo d'intesa con la Regione Lazio. Secondo l'accordo, siglato dal presidente Nicola Zingaretti e dal comandante generale Giovanni Nistri, la Regione provvedera' ai lavori di adeguamento della struttura, mentre l'Arma curera' l'apertura al pubblico realizzando anche un museo alla memoria del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto. "È bene che le nuove generazioni non facciano cadere nel vuoto questa figura perche' se siamo liberi e' anche grazie a persone come lui" ha commentato Zingaretti.

DA DOMANI NEL LAZIO AL VIA CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Prendera' il via domani, nel Lazio, la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con le prime 350 mila dosi a disposizione presso il proprio medico di famiglia, i pediatri e i servizi vaccinali delle Asl. Il vaccino e' gratuito per gli over 65, per i soggetti a rischio di ogni eta' con patologie croniche, donne in gravidanza, per il personale sanitario e di pubblica sicurezza e, novita' di quest'anno, anche per i donatori di sangue. "Per le complicanze influenzali l'anno passato abbiamo avuto 88 casi gravi e 15 decessi- ha ricordato l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato- L'obiettivo di quest'anno e' quello di superare la media nazionale".