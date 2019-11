Tg Roma e Lazio, le notizie del 14 novembre 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

PROCURA CHIEDE PROCESSO PER DUE AMERICANI PER OMICIDIO CERCIELLO

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto lo scorso 26 luglio, e ha chiesto il giudizio immediato cautelare nei confronti dei due ragazzi americani Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjort per omicidio, tentata estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere, venne colpito da 11 coltellate inferte da Elder Finnegan Lee. I due ragazzi americani sono attualmente agli arresti nel carcere di Regina Coeli.

TRATTA DONNE VERSO L'ITALIA: 11 NIGERIANI ARRESTATI

Hanno finanziato, organizzato e gestito il reclutamento e il trasporto di numerose donne, anche minori, dalla Nigeria all'Italia, con lo scopo di avviarle alla prostituzione, assoggettarle e ridurle in schiavitu'. Per questo la Squadra mobile di Roma ha eseguito 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani. Secondo gli inquirenti, per realizzare il proprio disegno criminale l'organizzazione ha usato il canale migratorio che dalla Libia porta in Europa attraverso i barconi. Per lasciare il proprio Paese le giovani donne erano convinte dalla promessa di facili guadagni e dal ricorso a riti di iniziazione Voodoo.

MAXI-CONFISCA DI BENI DA 1,3 MLN EURO A FAMIGLIE DI SILVIO-SPADA

Maxi confisca di beni per 1,3 milioni ai danni delle famiglie Di Silvio e Spada. Questa mattina i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno confiscato un ingente patrimonio, illecitamente accumulato, costituito da 3 ville di pregio, 2 immobili e 2 terreni, ubicati a Frosinone, Ferentino e Terracina, oltre a 12 autoveicoli, alcuni dei quali di lusso, conti correnti ed altre ricchezze. Sette le misure di sicurezza di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno spiccate nei confronti di altrettanti esponenti dei clan. I beni immobili in questione erano stati gia' sottoposti a sequestro di prevenzione nel luglio dello scorso anno.

CINEMA, REGIONE LANCIA 'BUONA LA PRIMA': 133 PROIEZIONI GRATIS

Proiezioni gratuite e incontri con attori e registi. In totale 133 appuntamenti tra novembre 2019 e dicembre 2020 dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui 15 riservati ai titolari di Lazio Youth Card. Questo il ricco programma di 'Buona la prima', un progetto finanziato dalla Regione Lazio e realizzato da Anec Lazio, che nasce con l'obiettivo di riportare i giovani nelle sale, proponendo una serie di opere filmiche di grande qualita' artistica e interesse culturale. La programmazione si articolera' in 9 aree tematiche: Cinema ed emozioni; Cinema e Globalizzazione; Cinema e Lingue Straniere; Cinema e Disabilita'; Cinema, Legalita' e Diritti; Cinema e Letteratura; Cinema e Arte; Cinema e Musica; Cinema e Memoria.