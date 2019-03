Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 marzo 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

BORTUZZO TORNA A OSTIA: LAVORO PER ANDARE ALLE OLIMPIADI

Manuel Bortuzzo e' tornato oggi al polo natatorio di Ostia. Il diciannovenne, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da un proiettile davanti a un pub all'Axa, ha incontrato i giornalisti. Nessuna parola d'odio, ne' sete di vendetta nei confronti dei suoi aggressori, ma tanta voglia di tornare protagonista nel nuoto. "Il mio obiettivo resta quello di andare alle Olimpiadi- ha detto Bortuzzo- Il sorriso c'era prima e c'e' adesso. Non sono arrabbiato per quello che mi e' successo, il mio obiettivo e' il recupero".

NORMA ANTI CLAN SPADA, NIENTE REDDITO CITTADINANZA A CONDANNATI

Chi ha subito una "misura cautelare personale" o e' stato condannato "con sentenza non definitiva" per mafia o terrorismo non potra' chiedere il reddito di cittadinanza. I relatori al decreto sul reddito di cittadinanza hanno depositato in commissione alla Camera un emendamento subito ribattezzato 'anti clan Spada'. Nei giorni scorsi, infatti, era emerso che membri del sodalizio criminale che ha base ad Ostia avevano preso appuntamento ai Caf per ottenere il modello Isee e avviare la domanda per il beneficio da 780 euro.

CAMPIDOGLIO SI RIFA' IL LOOK PER VISITA DI PAPA FRANCESCO

Lavori in corso in Campidoglio in vista dell'arrivo di Papa Francesco, che visitera' la storica sede istituzionale di Roma Capitale il prossimo 26 marzo. Da oggi operai e restauratori sono al lavoro, con l'ausilio di lance e macchine elevatrici, per cercare di riportare l'edificio al vecchio splendore. Da anni ormai la facciata principale e' segnata da grosse ed evidenti macchie di umidita' che spesso hanno causato la caduta di intonaci, con un diffuso effetto di scrostature. Proprio sui punti piu' ammalorati sono al lavoro gli addetti, sotto l'occhio vigile della Sovrintendenza capitolina.

DOMANI ALL'AUDITORIUM PARTE 'LIBRI COME', TEMA E' LA LIBERTA'

Da domani a domenica, all'Auditorium Parco della Musica, torna 'Libri Come', la festa del libro e della lettura che porta a Roma i grandi scrittori italiani e stranieri. Il tema scelto per la decima edizione e' la 'Liberta''. Tra gli ospiti piu' attesi Javier Cercas, Manuel Vilas, Rachel Cusk e la pattuglia di italiani, da Niccolo' Ammaniti a Gianrico Carofiglio. Due le novita' di quest'anno: la collaborazione con Book Pride Milano e l'annuncio, domenica a mezzogiorno, dei dodici finalisti del Premio Strega.