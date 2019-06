Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 giugno 2019

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

TRAFFICO ILLECITO RIFIUTI, 23 INDAGATI E SIGILLI A DISCARICHE

Hanno sotterrato finto compost in alcuni terreni, causando danni ambientali a diverse piantagioni, tra cui olivi e grano. Per questo 23 persone sono indagate nell'ambito dell'inchiesta "Smokin' fields", che ha portato ad una serie di perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli. L'indagine e' partita nel 2014 dopo gli esposti di alcuni cittadini del comune di Pontinia per lo sversamento di rifiuti non trattati in maniera corretta. Diversi i sequestri, tra cui tre aziende di gestione di rifiuti, due in provincia di Latina e una in provincia di Roma, una discarica, quattro appezzamenti di terreno e 10 mezzi. Disposto il sequestro preventivo di oltre un milione di euro nei confronti di tutti gli indagati.

ROMA, INCENDIO DISTRUGGE CENTRO ANZIANI AL PARCO DELLE VALLI

Un incendio scoppiato alle 3.30 della scorsa notte ha completamente distrutto il centro anziani all'interno del Parco delle Valli, al Nuovo Salario. Nessuno e' rimasto ferito o intossicato, ma si indaga sulle cause del rogo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, hanno effettuato un sopralluogo. "Lo ricostruiremo- ha annunciato Raggi- L'impegno che prendiamo come amministrazione capitolina e' di mettere i soldi, mentre il Municipio si occupera' del progetto e della gara d'appalto".

RINASCE L'EX CARTIERA SALARIA, DIVENTERA' CITTADELLA ARTI

Rinasce, ma solo per 40 mesi, l'ex cartiera di via Salaria. L'impianto industriale dismesso sara' trasformato in una cittadella delle arti e della musica grazie a un progetto di riconversione temporanea. L'ex Cartiera Salaria e' abbandonata da anni e teatro di atti di vandalismo e occupazioni abusive. "Oggi recuperiamo e valorizziamo un immobile lasciato al degrado" ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione del progetto. Primo evento in calendario, sabato, sara' il concerto dello Stato Sociale.

GIOVANI, CON 'LAZIO YOUTH CARD' SCONTI PER CONCERTI E VIAGGI

Eventi, viaggi e manifestazioni scontate grazie alla 'Lazio Youth card', l'app dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni che ha poco piu' di 3 mesi dal lancio ha registrato 18mila iscrizioni. Dal primo luglio l'offerta sara' aggiornata con 735 convenzioni, tra ostelli e parchi divertimento, e con oltre 2mila esercenti partner. Gia' distribuiti piu' di 8mila biglietti per assistere gratuitamente ai piu' importanti appuntamenti culturali, sportivi e di intrattenimento del territorio. A presentare le novita' gli assessori della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi (Turismo) e Mauro Alessandri (Mobilita').