Tg Roma e Lazio, le notizie del 13 gennaio 2020

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RIFIUTI, ANCHE MONTE CARNEVALE A RISCHIO: TROPPI PARERI NEGATIVI

L'ipotesi della discarica di Roma a Monte Carnevale torna in bilico. I pareri negativi della direzione Rifiuti di Roma Capitale, del dipartimento capitolino Urbanistica, dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Enac rischiano fortemente di rimettere in discussione la scelta della cava nella Valle Galeria individuata dalla Giunta capitolina. Sono in corso approfondimenti, anche con i tecnici di Citta' Metropolitana e Regione Lazio, ma la sindaca Raggi entro le prossime ore dovra' decidere se confermare la localizzazione a due passi dalla ex megadiscarica di Malagrotta oppure cambiare strada e indicare l'alternativa alla Regione.

ALLO SPALLANZANI SPORTELLO EDUCAZIONE ALIMENTARE E SESSUALE

Diffondere la conoscenza tra i ragazzi dell'importanza di una buona alimentazione e sui rischi delle infezioni sessuali, prima tramite uno sportello dedicato all'ospedale Spallanzani, poi anche con visite dirette nelle scuole da parte di professionisti ed esperti, tutti coinvolti a titolo gratuito. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato questa mattina dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dal direttore generale dell'istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. "Tra le funzioni della Citta' metropolitana- ha ricordato Raggi- c'e' quello di promuovere il miglioramento della qualita' della vita delle persone".

SCUOLA, AD AMATRICE PRIMA GIORNATA DI ALFABETIZZAZIONE SISMICA

Quali sono i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un terremoto? È quello che verra' spiegato il 13 gennaio di ogni anno ai ragazzi delle scuole dei territori a rischio sismico del Lazio, a partire da oggi. Lo ha stabilito una legge della Regione Lazio, la prima e al momento unica Regione d'Italia ad aver istituito questa giornata dedicata. La prima Giornata di alfabetizzazione sismica si e' svolta oggi ad Amatrice nella palestra dell'istituto dedicato a Sergio Marchionne alla presenza del sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. Tra le tante cose, ai ragazzi e' stato spiegato come prevenire situazioni di pericolosita'.

CAMPIDOGLIO IMMOBILE SU CASALE CERVELLETTA, C'È RISCHIO CROLLO

A quasi un anno dalla diffida fatta scattare dalla Soprintendenza di Stato, Roma Capitale e' ancora immobile sulle procedure per la messa in sicurezza e il restauro del Casale della Cervelletta, e al rischio che il monumento crolli si aggiunge ora quello di una desertificazione dell'area, visto che anche le manifestazioni estive, a partire dalle proiezioni del Cinema America, potrebbero saltare per via di un parere negativo dei tecnici dei Beni culturali e di una recinzione installata dal Campidoglio. La situazione di stallo e' emersa oggi durante una seduta congiunta delle commissioni capitoline Ambiente e Cultura. "Se il Casale crollera'- ha detto la presidente della commissione Cultura, Eleonora Guadagno (M5s)- saro' la prima a denunciare l'amministrazione per immobilismo".